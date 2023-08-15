"Частували пирогами": у Британії затримали громадян Болгарії, які шпигували на Росію, — ЗМІ

Під час обшуку у підозрюваних знайшли дев'ять паспортів, з якими вони могли їздити по усій Європі. Правоохоронці не повідомляють, чим саме займались потенційні шпигуни Росії у Британії.

Related video

У Великій Британії триває велике розслідування щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Троє потенційних зловмисників — громадяни Болгарії, яким поки висунули обвинувачення у володінні підробленими документами. Про деталі справи розповіли на порталі BBC.

Вказується, що справа тягнеться з лютого 2023 року — тоді арештували п'ятьох осіб, яких підозрювали у порушенні закону про державну таємницю. Трьох з цієї п'ятірки арештувало антитерористичне відділення лондонської поліції. У вересні вони постануть перед судом, який має визначити розмір застави для можливого виходу з в'язниці.

Троє осіб, про яких розповідає BBC, це

45-річний Орлін Руссев (Orlin Roussev), який проживав у Грейт-Нармуті у Норфолку (місто на узбережжі);

41-річний Бізер Джамбазов (Bizer Dzhambazov), який проживав у районі Харроу у північно-західній частині Лондона;

31-річна Кетрін Іванова (Katrin Ivanova), яка жила в одному домі з Джамбазовим у Харроу.

Видання також опублікувало фотографії шпигунів.

Orlin Roussev, Katrin Ivanova, Bizer Dzhambazov - можливі шпигуни Росії у Британії - BBC Фото: BBC

Правоохоронці повідомили, що у троє перелічених осіб мали при собі підроблені документи 9 країн Європи: крім Британії — паспорти Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії. Поряд з підозрою у порушенні закону про державну таємницю, їм висунуто обвинувачення у порушенні закону про документи, які посвідчують особу.

У матеріалі не вказується, за якою інформацією полювали можливі шпигуни. Однак публікує певну інформацію про них, отриману з відкритих джерел та завдяки спілкуванню з сусідами.

Орлін Руссев переїхав до Британії у 2009 році. Раніше він володів бізнесом, дотичним до пристроїв для розвідки, які перехоплювали радіосигнали. Одна з компаній Руссєва працювала у Росії — про це свідчать дані з профілю LinkedIn, який вивчили журналісти. Також у профілі вказано, що чоловік певний час був радником міністра енергетики Болгарії.

Бізер Джамбазов та Кетрін Іванова жили разом і зрідка долучилась до організації роботи виборчих комісій, які створював уряд Болгарії під час виборчих кампаній. Також вони були членами громадської організації, яка допомагала болгарам адаптуватись до життя у Британії. Джамбазов працював водієм у лікарні, Іванова — медсестрою у приватній клініці.

Сусіди, спілкуючись з BBC, зазначили, що пара поводила себе приязно — частувала навіть пирогами. Обшук у їхньому помешканні тривав кілька годин. Поліція працювала у будинку "понад тиждень", запевнили свідки.

У статті BBC також зазначено, що антитерористична поліція Британії почала витрачати більше часу на загрози, пов'язані з "державними загрозами та шпигунством". Особлива увага приділяється можливим загрозам з боку Росії.

Також видання нагадує про дії минулі дії російських спецслужб, які вільно почувались у Британії. Зокрема, про замах на вбивство подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки — їх намагались отруїти речовиною "Новичок" у 2018 році. У 2006 році росіяни убили свого колишнього співгромадянина Олександра Литвиненка — ексрозвідника отруїли за допомогою полонію.

Нагадуємо, напередодні, 14 серпня, з Молдови депортували 22-ох дипломатів Росії та членів їхніх родин. Причина депортації — підозра у шпигуванні за урядом країни. Раніше стало відомо про виявлення російських шпигунів у Німеччині: вони змогли пробратись у відомство, яке займалося обороною та безпекою.