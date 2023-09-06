"Угрожают безопасности страны": швейцарские парламентарии потребовали от властей высылки шпионов

Соответствующую инициативу комитета Национального совета по иностранным делам должны одобрить обе палаты парламента Конфедерации. Это обеспечит внутреннюю и внешнюю безопасность страны, защитит ее репутацию, пишут СМИ.

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Федеральный совет (правительство) Швейцарии должен неуклонно высылать из страны российских и других иностранных шпионов. Такое решение принял во вторник, 5 сентября, комитет Национального совета (большой палаты парламента) по иностранным делам, пишет Swissinfo.ch.

Как сообщается, далее решение должны одобрить сама большая палата, а также малая – Совет кантонов.

Если они это сделают, отмечает издание, швейцарские власти будут обязаны последовательно высылать из страны всех иностранцев, обладающих дипломатическим и иным статусом неприкосновенности, которые занимаются запрещенной разведывательной деятельностью, чем ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии, а также ее роль как государства, принимающего у себя штаб-квартиры важнейших международных организаций.

По информации Swissinfo.ch, швейцарские парламентарии указали, что шпионская деятельность ставит под угрозу не только конфиденциальную информацию и прочую информацию статуса ДСП, но еще и такие базовые основы страны, как свобода мнений и собраний. Репутация Швейцарии в качестве безопасного для иностранных гостей государства также будет поставлена под угрозу, отметили в парламентском комитете.

Swissinfo.ch приводит данные Федеральной разведывательной службы Швейцарии NDB, согласно которым с момента начала полномасштабной войны России против Украины масштабы шпионской деятельности РФ в альпийской стране заметно возросли.

Между тем, отмечает издание, хотя запрещенная разведывательная деятельность в Швейцарии и является уголовно наказуемым деянием, очень часто лица, уличенные в шпионаже, обладают дипломатическим иммунитетом. Арестовать и осудить их нельзя, но можно выслать, пишет Swissinfo.ch.

Напомним, ранее разведка Швейцарии назвала шпионов из РФ угрозой из-за членства страны в СБ ООН.

В мае издание Norway Postsen сообщило, что российские шпионы пытались приобрести минисубмарины типа ROV в Норвегии. Три человека действовали на территории Норвегии под дипломатическим прикрытием, но на самом деле работали на российское ГРУ.