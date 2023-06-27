Разведка Швейцарии назвала шпионов из РФ угрозой из-за членства страны в СБ ООН

Швейцарская разведка будет блокировать каналы передачи в Россию товаров, которые она может использовать для санкционированной военной деятельности и войны в Украине.

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Угроза шпионажа со стороны России повышена из-за членства Швейцарии в Совете безопасности ООН. Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.

Специалисты Федеральной разведывательной службы Швейцарии (FIS) в отчете отметили, что уровень угрозы иностранного шпионажа является высоким. В первую очередь это касается России и Китая из-за полномасштабной войны в Украине.

В Европе Швейцария является одним из государств с наибольшим количеством российских офицеров разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, частично благодаря значению страны, принимающей международные организации. Членство европейского государства в Совете Безопасности ООН увеличивает угрозу шпионажа для швейцарских лиц, отвечающих за досье и темы Совета Безопасности ООН. Это касается и представителей, участвующих в принятии решений и представлении этих выводов публично и в комитетах.

Целью FIS является предотвращение передачи в Россию товаров, которые она может использовать для санкционированной военной деятельности. РФ использует для закупок компании в Евразийском экономическом союзе, Турции и Индии, деятельность мониторинга должна быть распространена на регионы, которым в прошлом уделяли мало внимания.

В своем анализе швейцарская разведка указывает, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину "ускоряет тенденцию возвращения к более биполярному миру в будущем", в котором "Европа и ЕС остаются стратегически зависимыми от США", а Пекин и Москва хотят трансформировать статус-кво действующих институтов, правил и норм. В отчете говорится о том, что Россия потеряла значение как глобального игрока и стала зависимой от Китая.

Напомним, в мае издание Norway Postsen сообщило, что российские шпионы пытались приобрести минисубмарины типа ROV в Норвегии. Три человека действовали на территории Норвегии под дипломатическим прикрытием, но на самом деле работали на российское ГРУ.