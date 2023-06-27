Розвідка Швейцарії назвала шпигунів із РФ загрозою через членство країни у РБ ООН

Швейцарська розвідка блокуватиме канали передачі до Росії товарів, які вона може використати для санкціонованої військової діяльності та війни в Україні.

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Загроза шпигунства з боку Росії підвищена через членство Швейцарії в Раді безпеки ООН. Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Фахівці Федеральної розвідувальної служби Швейцарії (FIS) у звіті наголосили на тому, що рівень загрози іноземного шпигунства є високим. В першу чергу це стосується Росії та Китаю через повномасштабну війну в Україні.

У Європі Швейцарія є однією з держав з найбільшою кількістю російських офіцерів розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям, частково завдяки значенню країни, яка приймає міжнародні організації. Членство європейської держави в Раді Безпеки ООН збільшує загрозу шпигунства для швейцарських осіб, які відповідають за досьє та теми Ради Безпеки ООН. Це стосується й представників, що беруть участь в ухваленні рішень та представленні цих висновків публічно та в комітетах.

У FIS мають на меті запобігти передачі до Росії товарів, які вона може використати для санкціонованої військової діяльності. РФ використовує для закупівель компанії в Євразійському економічному союзі, Туреччині та Індії, діяльність моніторингу має бути поширена на регіони, яким у минулому приділяли мало уваги.

У своєму аналізі швейцарська розвідка вказує, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну "прискорює тенденцію повернення до більш біполярного світу в майбутньому", в якому "Європа і ЄС залишаються стратегічно залежними від США", а Пекін та Москва хочуть трансформувати статус-кво чинних інститутів, правил і норм. У звіті йдеться про те, що Росія втратила значення як глобального гравця та стала залежною від Китаю.

Нагадаємо, у травні видання Norway Postsen повідомило, що російські шпигуни намагалися придбати мінісубмарини типу ROV в Норвегії. Троє осіб діяли на території Норвегії під дипломатичним прикриттям, але насправді працювали на російське ГРУ.