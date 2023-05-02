Російські шпигуни намагалися придбати мінісубмарини типу ROV в Норвегії, – ЗМІ

Троє осіб діяли на території Норвегії під дипломатичним прикриттям, але насправді працювали на російське ГРУ.

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Представники Головного управління розвідки (ГРУ) протягом останніх кількох років намагалася провести закупівлю у компаній в Норвегії передового технічного обладнання, зокрема й підводного. Про це заявили у Норвезькій поліційній службі безпеки (PST), повідомляє Norway Postsen.

Правоохоронці зафіксували, що у щонайменше трьох випадках росіянам вдалося придбати обладнання, яке, за оцінкою PST, могло б використовуватися армією РФ. Троє осіб діяли на території Норвегії під дипломатичним прикриттям, але насправді тривалий час працювали на російське ГРУ.

У PST вважають, що йшлося стосовно придбання продукції без відповідних обмежень. Згодом фіксували складніші запити, які стосувалися придбання товарів подвійного призначення, що могли використовуватися в оборонній промисловості.

Зазначається, що в одному з випадків наприкінці 2021 року офіцер ГРУ зв'язався з представниками норвезької компанії, яка спеціалізується на експлуатації сучасних мінісубмарин (ROV). Він працював завдяки оформленим документам, як дипломат при російському посольстві. Чоловік сказав, що бажає придбати два ROV, пояснивши, що вони мають стати подарунком для друга. Однак норвезькі правоохоронці зафіксували "подвійну операцію", угода не відбулася.

Офіцер ГУР також намагався придбати у 2019 році вимірювальне обладнання для підводного використання, включно з товщиноміри та різноманітним технічним обладнанням, яке можна використовувати для занурення з можливим військовим застосуванням. Журналісти зазначили, що його можна класифікувати як стратегічний продукт.

Нагадаємо, фахівці фінського видання Yle, які провели розслідування, заявили, що близько 40 кадрових офіцерів ГРУ Генштабу ЗС РФ, а також співробітники ФСБ збирали дані стосовно військових об'єктів, робототехніки та кіберзагроз. Шпигуни обіймали посади радників посольств чи помічників військових аташе.