Десятки російських дипломатів у Північній Європі були шпигунами, – ЗМІ (фото)

Близько 40 кадрових офіцерів ГРУ Генштабу ЗС РФ і працівники ФСБ збирали дані про військові об'єкти, робототехніку та кіберзагрози. Шпигуни займали посади радників посольств чи помічників військових аташе, з'ясували журналісти.

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Велика кількість співробітників російських дипломатичних місій у Північній Європі — це шпигуни під прикриттям. Про це йдеться у розслідуванні фінського видання Yle, яке опубліковано 26 квітня.

Офіційно ці люди — працівники посольств, але насправді працюють на російську Службу зовнішньої розвідки (СЗР), Головне розвідуправління Генштабу ЗС РФ чи ФСБ. Посольство Росії в Гельсінкі не прокоментувало інформацію Yle.

"Третина співробітників посольств Росії фактично виконує розвідувальні завдання", — зазначили автори.

Серед працівників спецслужб виявився можливий співробітник СЗР Дмитро Оторочкін, який працював у посольстві в Гельсінкі з 2014 по 2018 роки на посаді 3-го секретаря. Потім він перейшов на службу до посольства РФ у Копенгагені та був депортований із Данії навесні 2022 року.

"Співробітники розвідки часто працюють по таких завданнях. Вони не пов'язані з чітко визначеною дипломатичною місією, що дає свободу розвіддіяльності. Найважливіші дипломати посольства рідко є співробітниками розвідки", — розповіли Yle експерти зі спецслужб.

Оторочкін має у російській соцмережі "ВКонтакте" три різні сторінки.

Журналістам вдалося з'ясувати, що навесні минулого року з Фінляндії виїхали щонайменше два офіцери ГРУ Росії.

Ще один шпигун – 60-річний Володимир Комаров, який працював радником у посольстві РФ у Фінляндії до квітня 2022 року. На початку кар'єри Комаров працював у Міністерстві економічного розвитку Росії.

Третій висланий розвідник ГРУ – 37-річний Дмитро Двіньянінов. Він був помічником місії і раніше працював у російському науково-дослідному інституті, який розробляє космічну техніку. Його близький родич працював на СЗР.

Джерела Yle розповіли, що Москва використовує для шпигунства людей, яким дають фальшиві імена. Їх називають "нелегалами" у розвідувальному світі, за них відповідає СЗР.

Розвідники у Швеції

Шведський мовник SVT з'ясував імена ще 21 росіянина-розвідника, які діяли у Швеції. Один із них — пов'язаний із ФСБ Андрій Гуров, який використовував кілька входів до посольства Росії у Стокгольмі.

"Він фігурує і в даних за 2015 та за 2019 роки як керівник Ростовського обласного управління ФСБ Росії", — йдеться у розслідуванні.

А Дмитро Абдулін родом із Волгограда відповідав у посольстві Росії у Стокгольмі з 2019 року за питання шифрування, але насправді був офіцером СЗР. Розвідник значиться за військовою частиною № 70855 у Москві.

Є також розвідники, які не вважалися кадровими дипломатами. Микола Банатов був зареєстрований у посольстві та користувався дипломатичною недоторканністю. Два джерела у західних спецслужбах підтвердили його роботу на військову розвідку Росії.

Банатов був аташе торгового представництва посольства Росії у Сербії у 2015 році.

"Людина Росії" на Шпіцбергені

Норвезький канал NRK розповів історію про 38 агентів російської розвідки, які працювали у посольствах країн Північної Європи. Генеральний консул Росії у Баренцбурзі Андрій Чемерило може бути пов'язаний із ГРУ, зазначили розслідувачі.

У липні минулого року Чемеріло отримав посаду генерального консула в Баренцбурзі, а до цього був дипломатом в Осло та Стокгольмі.

Андрій Чемерило проживав у навчальному центрі співробітників ГРУ Росії

Чемерило проживав за адресою розташування навчального центру співробітників ГРУ, але він заперечує зв'язки України з російською розвідкою.

Більшість із зазначених 38 дипломатів залишили країни перебування, але принаймні 13 людей все ще працюють. Прессекретар посольства Росії в Осло Тимур Чеканов зазначив, що генконсул у Баренцбурзі веде нормальну дипломатичну та консульську роботу.

З Данії вислали трьох помічників військового аташе РФ

Діяльність практично тих самих людей помітили й у Данії. Журналісти видання DR пишуть, що співробітники російської розвідки вербували джерела, відвідували конференції та проводили зустрічі з провідними датськими політиками, дослідниками та бізнесменами.

DR згадує і 35-річного Оторочкіна, який приїхав до Данії наприкінці літа 2021 року та приєднався до дипломатичного корпусу Росії.

Начальник контррозвідки Данії Андерс Хенріксен розповів, що росіяни шпигують за політичним простором країни.

"Вони стежать за нашими переговорними позиціями щодо зовнішньої політики та політики безпеки і намагаються впливати на політичний процес. Вони становлять серйозну загрозу державі та нашому національному суверенітету", — пояснив він.

Троє висланих дипломатів із Данії Олександр Тослунов, Олексій Ропот та Сергій Маслов працювали помічниками військового аташе посольства у Копенгагені. Останній, 44-річний Маслов, приїхав до Данії восени 2019 року і займався збором інформації та робототехніки та кіберзагроз.

Дружина Сергія Маслова була зареєстрована за адресою у Москві, де виявився гуртожиток для офіцерів ГРУ, повідомили джерела DR.

Нагадаємо, що видання The Economist з'ясувало шляхи фінансування російських шпигунів мафіозними групами. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну розкололо багато кримінальних спілок, зазначили журналісти.

Група розслідувачів VSQUARE розповідала про встановлення антен для перехоплення сигналів та прослуховування на дахах посольств РФ у 11 європейських містах.