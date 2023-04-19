"Перехоплюють усе": РФ встановлювала секретні антени на посольствах у Європі, — ЗМІ (відео)

За словами колишнього співробітника західної розвідки, на даху російського посольства у Варшаві по вул. Бетховена розміщено ціле "гніздо радіотехнічної розвідки". Таким чином російські спецслужби прослуховують практично будь-які комунікації у місті.

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Згідно з результатами журналістського розслідування, російська влада розмістила антени для перехоплення сигналів та прослуховування на дахах посольств щонайменше в 11 європейських містах. Про це повідомляє журналістська група VSQUARE, яка провела розслідування.

Такі системи мали кодову назву "Зеніт", їх, серед іншого, виявили у Будапешті, Стокгольмі та Брюсселі.

Деякі з антен, що використовуються, дозволяли прослуховувати розмови диспетчерів і пілотів, поліцейських, а також моряків. Такі антени перехоплюють практично будь-які комунікації — від радіохвиль до переговорів по мобільних телефонах, і навіть дозволяють прослуховувати дзвінки по GSM-зв'язку.

Можливі розвідувальні антени розвідки РФ

З'ясувалося також, що до кожного закордонного диппредставництва РФ приставлено одного або двох спецагентів, які отримують секретні розвідзавдання. У деяких випадках про секретний зв'язок не знають навіть самі дипломати.

Один із колишніх високопосадовців західної розвідки пояснив, що на даху російського посольства у Варшаві по вул. Бетховена розміщено ціле "гніздо радіотехнічної розвідки", яке дозволяє російським спецслужбам прослуховувати практично будь-які комунікації у місті.

Журналісти опублікували відео таких пристроїв, які встановлені на даху старої будівлі у Варшаві, де розташоване російське посольство.

Невеликі антени та великий контейнер

Генерал Петро Пітель, колишній голова військової контррозвідки Польщі (SKW), особливу увагу звернув на низку невеликих антен, встановлених навколо великого контейнера.

Можливі розвідувальні антени на даху посольства РФ у Варшаві.

"На перший погляд, все виглядає як продуманий пост радіоелектронної розвідки, який, найімовірніше, використовується для перехоплення електромагнітних випромінювань, таких як радіокомунікації місцевої розвідки та телефонні розмови", — пояснив генерал.

За словами полковника Мацея Матисяка, експерта із Stratpoints Foundation, ці контейнери є на будинках, якими користується російська дипломатія по всьому світу.

"Тут ми бачимо багато супутникових тарілок і, понад тим, можна помітити багато цікавих предметів та три контейнери", — пояснив він.

На думку експерта, такі пристрої використовуються для технічної розвідки і підслуховування в тих країнах, де діє російська резидентура.

"Контейнери можуть застосовуватися як технічна підтримка розвідувальних операцій, наприклад, зустрічі з агентами і, можливо, для передачі інформації", — пояснив він.

Нагадаємо, що 19 квітня ЗМІ повідомили, що Росія глушить Starlink в Україні за допомогою секретної зброї. У своїх висновках журналісти посилаються на дані розвідки США.

Раніше стало відомо, що, за інформацією журналістів The Washington Post, війська РФ застосовують комплекси ППО, виготовлені для Єгипту.