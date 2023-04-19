Росія глушить Starlink в Україні за допомогою секретної зброї, — The Washington Post

Американська розвідка, як повідомляють журналісти, знайшла нові докази про експерименти Кремля із системами радіоелектронної боротьби "Тобол". Ілон Маск відмовився коментувати інцидент.

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Російська Федерація використовує в Україні таємну зброю проти американських Starlink. Про це з посиланням на доповідь американської розвідки повідомляє видання The Washington Post 18 квітня.

За допомогою цього виду зброї, яку мають російські окупанти, вони намагаються перекрити доступ ЗСУ до супутникового інтернету, який подається через зв'язок Starlink.

Справа в тому, що Кремль продовжує експериментувати із системами радіоелектронної боротьби "Тобол", як мовиться в секретних документах американської розвідки. Програма "нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути використана для атаки на супутники, які використовують його супротивники".

Минулої весни глава SpaceX Ілон Маск повідомляв уже про це. Росія вже тоді намагалася атакувати сучасну технологію Starlink, проте вони продемонстрували свою стійкість, як казав американець. На цей раз пресслужба компанії коментувати інцидент відмовилася.

Спікер Міноборони України Костянтин Жура також заявив, у Києві знають про цей інцидент, і збираються вжити заходів для їхньої нейтралізації.

"Залишається незрозумілим, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з "Тоболом" або іншими засобами глушіння, наприклад, "Тірада-2"", — йдеться у повідомленні.

Загалом, за словами аналітиків, Кремль має сім подібних комплексів, які здатні відстежувати супутник. Три з них можуть перебувати у столиці, Криму, а також Калінінграді, тобто щодо поряд із зоною бойових дій, що дозволяє атакувати українські засоби зв'язку.

Нагадаємо, 21 березня ЗМІ писали, що робота Starlink для ЗСУ обмежена, оскільки Ілон Маск боїться початку Третьої світової війни. Starlink використовував геозону, з метою блокування своїх терміналів не лише на окупованих Росією територіях України, а також над водою та в моменти, коли приймач сигналу переміщається на швидкості понад 100 км на годину.