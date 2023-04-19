Россия глушит Starlink в Украине при помощи секретного оружия, — The Washington Post

Американская разведка, как передают журналисты, нашла новые доказательства об экспериментах Кремля с системами радиоэлектронной борьбы "Тобол". Илон Маск отказался комментировать инцидент.

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Российская Федерация использует в Украине секретное оружие против американских Starlink. Об этом ссылаясь на доклад американской разведки сообщает издание The Washington Post 18 апреля.

При помощи этого вида оружия, которым располагают российские оккупанты, они пытаются перекрыть доступ ВСУ к спутниковому интернету, который подается через связь Starlink.

Дело в том, что Кремль продолжает экспериментировать с системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", как говорится в секретных документах американской разведки. Программа "якобы разработана для защиты спутников Кремля, может быть применена для атаки на спутники, которые используют его противники".

Прошлой весной глава SpaceX Илон Маск сообщал уже об этом. Россия уже тогда пыталась атаковать современную технологию Starlink, однако они продемонстрировали свою стойкость, как говорил американец. В этот раз пресс-служба компании комментировать инцидент отказалась.

Спикер Минобороны Украины Константин Жура также заявил, в Киеве знают об этом инциденте, и собираются принять меры для их нейтрализации.

"Остается непонятным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "Тоболом" или другими средствами глушения, например "Тирада-2", — говорится в сообщении.

Всего, по словам аналитиков, у Кремля семь подобных комплексов, которые способны отслеживать спутник. Три из них могут находиться в столице, Крыму, а также Калининграде, то есть относительно рядом с зоной боевых действий, что позволяет атаковать украинские средства связи.

Напомним, 21 марта СМИ писали, что работа Starlink для ВСУ ограничена, так как Илон Маск боится начала Третьей мировой войны. Starlink использовал геозону, с целью блокировки своих терминалов не только на оккупированных Россией территориях Украины, а также над водой и в моменты, когда приемник сигнала перемещается на скорости более 100 км в час.