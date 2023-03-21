Ілон Маск боїться Третьої світової війни: робота Starlink для ЗСУ обмежена, — ЗМІ

За інформацією журналістів, робота терміналів Starlink для використання у військових цілях українськими військовими обмежена у зонах бойових дій.

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Учора стало відомо, що сигнали супутників Starlink почали блокувати та обмежувати роботу терміналів, якими користуються ЗСУ. Про це повідомляє The Economist з посиланням на своє джерело у військовій розвідці України.

У зв'язку з тим, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші військові покладали надії на можливість управління БПЛА в тилу Росії на супутники Starlink, які здатні працювати на частотах і в кількостях, які важко заглушити системи перехоплення РФ, це могло викликати занепокоєння Ілона Маска, який не бажав ескалації ситуації та обмежив використання терміналів Starlink у військових цілях.

За інформацією видання, Маск аргументував обмеження тим, що боїться початку третьої світової війни.

Наразі Starlink використовує геозону з метою блокування своїх терміналів не лише на окупованих Росією територіях України, а також над водою та в моменти, коли приймач сигналу переміщується на швидкості понад 100 км на годину.

"Якщо ви помістите його на плавальний засіб у морі, приймач просто перестане працювати", — ділиться джерело із розвідки з виданням.

У зв'язку із ситуацією українським розробникам безпілотників доводиться використовувати низку дорожчих систем зв'язку.

Видання повідомляє, що раніше супутники Starlink забезпечували безперебійний зв'язок під час атаки на Чорноморський флот, використовуючи морські безпілотники, тоді ж був атакований та підбитий військовий фрегат російського флоту Адмірал Макаров.

Також відомо, що близько 20 тисяч терміналів Starlink застосовувалися для аеророзвідки, координації маневрів противника, наведення та коригування артилерії, підтримки зв'язку у важкодоступних географічних локаціях.

Нагадаємо, на початку лютого компанія SpaceX повідомила про обмеження сервісу Starlink для ЗСУ. Компанія обурилася, що мережа супутникового інтернету використовується для наступальних бойових дій.

Також пізніше стало відомо, що влада США спілкувалася з Ілоном Максом після ситуації з обмеженням доступу до Starlink для солдатів ЗСУ, але не отримала конкретної відповіді.