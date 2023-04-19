"Перехватывают все": РФ устанавливала секретные антенны на посольствах в Европе, — СМИ (видео)

По словам бывшего сотрудника западной разведки, на крыше российского посольства в Варшаве по ул. Бетховена размещено целое "гнездо радиотехнической разведки". Таким образом российские спецслужбы прослушивать практически любые коммуникации в городе.

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Согласно результатам журналистского расследования, российские власти разместили антенны для перехвата сигналов и прослушки на крышах посольств по меньшей мере в 11 европейских городах. Об этом сообщает журналистская группа VSQUARE, которая провела расследование.

Такие системы носили кодовое "Зенит", их, среди прочего, обнаружили в Будапеште, Стокгольме и Брюсселе.

Некоторые из использующихся антенн позволяли прослушивать разговоры диспетчеров и пилотов, полицейских, а также моряков. Такие антенны перехватывают практически любые коммуникации — от радиоволн до переговоров по мобильным телефонам, и даже позволяют прослушивать звонки по GSM-связи.

Предполагаемые разведывательные антенны разведи РФ

Выяснилось также, что к каждому зарубежному диппредставительству РФ приставлен один или два спецагента, которые получают секретные разведзадания. В некоторых случаях о секретной связи не знают даже сами дипломаты.

Один из бывших высокопоставленных сотрудников западной разведки объяснил, что на крыше российского посольства в Варшаве по ул. Бетховена размещено целое "гнездо радиотехнической разведки", которое позволяет российским спецслужбам прослушивать практически любые коммуникации в городе.

Журналисты опубликовали видео таких устройств, установленных на крыше старого здания в Варшаве, где расположено российское посольство.

Небольшие антенны и крупный контейнер

Генерал Петр Питель, бывший глава военной контрразведки Польши (SKW), особое внимание обратил на ряд небольших антенн, установленных вокруг крупного контейнера.

Предполагаемые разведывательные антенны на крыше посольства РФ в Варшаве

"На первый взгляд, все выглядит как продуманный пост радиоэлектронной разведки, который, вероятнее всего, используется для перехвата электромагнитных излучений, таких как радиокоммуникации местной разведки, телефонные разговоры и пр. Похожее разведоборудование применяется россиянами по всему миру, преимущественно для того, чтобы обезопасить свои шпионские операции", — пояснил генерал.

По словам полковника Мацея Матысяка, эксперта из Stratpoints Foundation, эти контейнеры есть на зданиях, которыми пользуется российская дипломатия по всему миру.

"Здесь мы видим много спутниковых тарелок и, больше того, можно заметить много интересных предметов и три контейнера", — пояснил он.

По мнению эксперта, такие устройства используются в целях технической разведки для подслушивания в тех странах, где действует российская резидентура.

"Контейнеры могут применяться как техническая поддержка разведывательных операций, например встречи с агентами и, возможно, для коммуникаций", — пояснил он.

Напомним, что 19 апреля, СМИ сообщили, что Россия глушит Starlink в Украине с помощью секретного оружия. В своих выводах журналисты ссылаются на данные разведки США.

Ранее стало известно, что, по информации журналистов The Washington Post, войска РФ применяют комплексы ПВО, произведенные для Египта.