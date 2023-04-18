Российские войска используют комплексы ПВО, которые производились для Египта, – WP

Американская разведка идентифицировала 4 ЗРК SA-23 – это натовское обозначение комплекса С-300ВМ. Вероятно, их изготовили для Египта, говорится в утечке данных Пентагона.

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Армия РФ начала использовать ЗРК С-300ВМ, которые производились для египетской армии. Об этом сообщает Washington Post.

В одном из секретных документов Пентагона, опубликованном в сети содержались данные о Египте. Кроме того, что Каир поставил на паузу планы поставки 40 тысяч ракет для российских РСЗО "Град" говорится и о том, что ВС РФ используют зенитно-ракетные системы SA-23, которые, вероятно, предназначались для экспорта в Египет.

Американская радиоэлектронная разведка зафиксировала 4 ЗРК SA-23 – это натовское обозначение ЗРК С-300ВМ. Контракт на поставку российских средств ПВО в Египет был подписан еще в 2017 году. Египетская армия должна была получить 4 батареи С-300ВМ. Первые из них поступили в армию в 2020-2021 годах. При этом в документах не указывается, вернул ли Египет две поставленные батареи России для войны, или же это используются батареи, которые еще не отправлены в Каир.

С началом полномасштабной войны Египет занял нейтральную позицию и официально отказался поставлять вооружение России и Украине. Кремль традиционно являлся весомым партнером Каира, в то же время и США они хотели выставить как ключевого партнера по безопасности в регионе. Поэтому Египет пытается балансировать между двумя странами.

Напомним, 18 апреля СМИ сообщили, что Египет согласился поставлять боеприпасы Украине через Соединенные Штаты.

17 апреля в ОП заявили о намерениях Украины нарастить собственное производство ракет и боеприпасов.