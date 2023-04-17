Заседание ставки: Украина планирует нарастить собственное производство ракет и боеприпасов

На заседании обсудили перспективы наращивания украинского производства всех типов ракет и боеприпасов. Члены ставки рассмотрели вопрос о комплектовании новосозданных бригад личным составом и военной техникой.

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 апреля, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что участники заседания заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой.

Представители разведки проинформировали участников о возможных действиях российских оккупантов в ближайшее время. Также командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Одесса", "Таврия" и "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта, которые находятся в пределах их ответственности.

"Члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что во время заседания Ставки политики и члены силовых ведомств продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и военной техникой новосозданных бригад.

Известно, что в заседании ставки приняли участие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, секретарь СНБО Алексей Данилов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также командующие родами войск и оперативных направлений.

Напомним, по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего, которая проходила в середине марта, все члены поддержали решение о продолжении обороны Бахмута.

Также, 7 апреля, во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего участники силовых ведомств обсудили ситуацию на основных участках фронта и особое внимание уделили вопросу утечки информации.