Есть решение по Бахмуту: Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего

Решение о продолжении обороны Бахмута было принято единогласно. Члены Ставки обсудили вопрос обеспечения украинских бойцов необходимым вооружением и боеприпасами на передовой.

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которой все члены ставки высказались за продолжение обороны Бахмута бойцами Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время заседания члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте, в том числе в районе Бахмута.

"Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут", — говорится в сообщении.

Также в ходе заседания были проанализированы шаги по обеспечению украинских бойцов необходимым вооружением и боеприпасами на передовой. Отдельно обсуждался вопрос военной помощи союзников Украины, и проводилась оценка темпов и объемов поступления военной техники и вооружения, а также их распределение по частям и соединениям украинской армии.

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Битва за Бахмут. В чем значимость обороны города и почему ВСУ не выводят войска

Напомним, командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский 11 марта заявил, что оборона Бахмута необходима ВСУ для успешного контрнаступления, которое должно произойти этой весной. По его словам, продолжая оборону этого города, украинская армия получит время для подготовки и накопления необходимых ресурсов.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак 13 марта заявил, что Бахмут ждет судьба города Марьинки, поскольку российские оккупанты намерены сравнять его с землей. По его словам, в городе идут катастрофически ужасные бои — самые кровавые за все время боевых действий в Украине.