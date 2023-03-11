"Нужно выиграть время": Сырский заявил о подготовке к весеннему контрнаступлению

Российские войска бросают в бой и теряют много сил в Бахмуте, пока Украина накапливает ресурсы.

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Оборона Бахмута необходима Вооруженным силам Украины для успешного контрнаступления, которое произойдет этой весной. Так заявил командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский, передает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск.

В Бахмуте подразделения ВСУ мешают российским войскам выполнить их планы и заставляют отказаться от продвижения вглубь Украины. Защитники продолжают удерживать город и отражают наступления противника, тем самым давая украинской армии возможность подготовить ресурсы для прорыва.

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", — объяснил Александр Сырский.

Как добавила пресс-служба, командующий сейчас находится вместе с другими военными на самых важных участках фронта. Он контролирует оперативную обстановку и принимает различные меры для удержания Бахмута.

8 марта стало известно, что Александр Сырский посетил Бахмут, чтобы вручить бойцам ВСУ награды "За доблесть, мужество и героизм" нового образца. Это знаки отличия Сухопутных войск, которые выдали впервые в истории.

Александр Сырский объяснил важность обороны города Бахмут в Донецкой области. По его словам, здесь украинские военные наносят большие потери самым лучшим частям войск РФ и ЧВК "Вагнер". Если отдать город врагу, то они смогут перейти к широкомасштабному наступлению.

11 марта Минобороны Великобритании сообщило, что ЧВК "Вагнер" захватила почти всю восточную часть Бахмута, поэтому линия фронта теперь проходит по реке Бахмутка. ВСУ же закрепились на западном берегу и держат оборону, отражая лобовые атаки, но при этом остаются уязвимыми для окружения.