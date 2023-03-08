"Цугцванг врагу": Сырский посетил Бахмут и наградил защитников города новым отличием (видео)

Как отметил командующий Сухопутных войск, сегодня впервые вручили медаль "За доблесть, мужество и героизм".

Related video

Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский побывал в районе Бахмута Донецкой области и наградил бойцов новым знаком отличия. Соответствующее видео 8 марта опубликовано в официальном телеграм-канале командующего.

"Нет больше такой точки, которая была бы горячее, чем возле Бахмута. Поэтому я с большим удовольствием сегодня вам вручаю и кресты, и отличие, которое впервые сегодня вручается — "За доблесть, мужество и героизм". Это отличие Сухопутных войск", — обратился Александр Сырский к защитникам Бахмута.

Командующий Сухопутных войск добавил, что украинские бойцы делают все для того, чтобы максимально ухудшить положение врага.

"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы противник оказался в такой ситуации на этой войне. Силы обороны трудятся. Гордимся каждым воином и командиром", — подчеркнул Сырский.

Оборона Бахмута — последние новости

Согласно информации, опубликованной Институтом изучения войны (ISW) 7 марта, ВС РФ, скорее всего, не хватает механизированных сил для наступления на Бахмут.

Также 7 марта президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Бахмут необходимо удерживать, чтобы оккупанты не получили открытую дорогу для захвата ключевых городов на востоке Украины.

7 марта в Военной разведке Минобороны Великобритании отметили, что украинские силы обороны Бахмута, и российские войска продолжают нести потери. Британские военные полагают, что за прошедшие выходные Силы обороны стабилизировали оборонительный периметр после наступления россиян в северной части города.

6 марта издание Bild писало о кардинально разных взглядах на ситуацию в Бахмуте между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также напомним, 6 марта спикер восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что ЧВК "Вагнер" собрала "лучших из худших" уголовников и военных преступников для штурма Бахмута, однако почти всех их уничтожили Силы обороны Украины.