Битва за Бахмут: ВСУ стабилизировали периметр, но дорог для снабжения нет, — британская разведка

В ведомстве считают, что разрушенный мост на последней подконтрольной ВСУ дороге и плохие погодные условия вынуждают украинских защитников все чаще прибегать к неизведанным дорогам.

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И украинские силы обороны Бахмута, и российские войска продолжают нести потери. За минувшие выходные бойцы ВСУ, вероятно, стабилизировали оборонительный пример после наступления россиян в северной части города. Об этом сообщается в сводке британской разведки за 7 марта.

Россияне разрушили мост на единственной дороге, которая оставалась под контролем Украины. Распутица, плохие погодные условия усложняют снабжение украинских войск и вынуждают все чаще прибегать к еще не проторенным дорогам.

Разногласия ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ

Публичные споры между ЧВК "Вагнер" и российским Минобороны о поставках боеприпасов указывают на сложности с пополнением оккупационных войск личным составом и боеприпасами, необходимыми для продолжения текущих темпов наступления российских сил.

Ранее Фокус сообщал, что "враг формирует резервы", а в Раде предупредили об угрозе с Запорожского направления. Нардеп и полковник СБУ Роман Костенко назвал Запорожское и Донецкое двумя стратегическими направлениями как для российских, так и украинских войск. В планах командования ВС РФ не только оборона на юге, но и наступление.

В ОП назвали две основные цели обороны Бахмута. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что даже при отступлении украинских сил на более укрепленные позиции, оборона Бахмута будет считаться "большим стратегическим успехом".

Западные эксперты, в свою очередь, назвали причины, почему планы Путина на зиму провалились. Майор армии США в отставке Джон Спенсер указал на "преимущества местности": зима в Украине оказалась неожиданно теплой для россиян.