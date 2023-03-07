"Преимущества местности": эксперты рассказали, почему планы Путина на зиму провалились

По словам Джона Спенсера, российские военные ждали заморозков, чтобы совершить некий маневр, однако их планы провалились. ВС РФ приходится передвигаться по дорогам Украины, что делает их очень уязвимыми перед ударами ВСУ.

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Несмотря на различные технологии, местность и погода по-прежнему имеют решающее значение на войне. Об этом сказал Джон Спенсер, майор армии США в отставке изданию Newsweek.

При этом Спенсер заявил, что российские военные ждали заморозков, чтобы совершить некий маневр для продвижения линии перед весенним наступлением, а погода им этого не дала сделать. Он напомнил, что Украину называют "житницей Европы" из-за ее плодородной почвы. Однако та же почва при определенных погодных условиях бывает очень илистой, а потому в ней застревает военная техника.

Поэтому, как считает Спенсер, российским войскам приходится передвигаться по дорогам Украины, что делает их очень уязвимыми.

"Это преимущество родной местности", — сказал Спенсер.

Однако, как сказал, бывший капитан Корпуса морской пехоты США и офицер Госдепартамента Мэтью Хох, Россия находится "в лучшей форме", чем принято считать. По его мнению, у РФ все еще есть сотни тысяч неиспользованных солдат резерва, а также регулярные армейские части, которые не были задействованы.

Однако Хох признал, что российские военные были дезориентированы теплой зимней погодой, а потому не смогли провести успешное наступление на украинские позиции.

Профессор Школы политики и управления Университета Джорджа Мейсона Марк КацТакже отметил, что надежды президента РФ Владимира Путина на зиму не оправдались. Европа и Украина не замерзла, а российское наступление не заимело успех.

Ранее CNN сообщили, что в США оценивают украинских пилотов для возможного обучения. По словам журналистов, еще 10 украинских летчиков могут приехать в США для такой же оценки и оценки.

Американский политик-республиканец Джон Болтон заявил, что США должны увеличить число ядерных боеголовок для войны с РФ и Китаем. Он уверен, что ядерные доктрины и стратегии сдерживания США направлены на одного главного противника, но теперь их два.