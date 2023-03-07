F-16 для Украины: в США оценивают украинских пилотов для возможного обучения, — CNN

По словам журналистов, еще 10 украинских летчиков могут приехать в США для такой же оценки и оценки.

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Национальная гвардия США в штате Аризона оценивает группу украинских военных пилотов для возможного обучения на истребителях F-16. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США.

Сообщается, что оценкой украинских военнослужащих занимается 162-й истребительный авиаполк, который летает на истребителях F-16. Он базируется в международном аэропорту Тусона и обучает международные летные экипажи летать на самолетах четвертого поколения. Полк уже смог подготовить пилотов из 25 стран, которые в настоящее время эксплуатируют F-16.

Издание пишет, что еще 10 украинских летчиков могут приехать в США для такой же оценки и оценки.

По словам журналистов, украинские пилоты находятся в Штатах для "ознакомительного мероприятия". Источник заявил, что пока нет обновленной информации о том, что Вашингтон собирается поставить Киеву самолеты F-16.

"Это мероприятие позволяет нам лучше помочь украинским пилотам стать более эффективными пилотами и лучше консультировать их о том, как развивать свои собственные возможности", — сказал анонимный чиновник.

Истребитель F-16

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Является самым массовым истребителем четвертого поколения. Состоит на вооружении 25 стран.

Ранее СМИ сообщили, что Украина просит у США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их на оккупантов с дронов. По словам журналистов, кассетные боеприпасы Mk-20 Rockeye II помогут остановить атаки "живой силы" на Бахмут со стороны РФ.

Также сообщалось, что в ВСУ объяснили, зачем в РФ публично жалуются на снарядный голод. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне будут искать посредников, чтобы получить как можно больше оружия для ведения войны против Украины.

Еще напомним, что бойцы "Гвардии наступления" рассказали о работе аэроразведки в Бахмуте. В бригаде "Рубеж" рассказали, что успешно обороняют прифронтовой город, применяя БПЛА в его окрестностях, однако отметили, что враг этому активно противодействует.