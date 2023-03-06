Бесконечные волны врагов: бойцы "Гвардии наступления" рассказали о работе аэроразведки в Бахмуте
В бригаде "Рубеж" рассказали, что успешно обороняют прифронтовой город, применяя БПЛА в его окрестностях, однако отметили, что враг этому активно противодействует.
Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" успешно проводит аэроразведку на бахмутском направлении. Бойцы в окрестностях города активно применяют беспилотники. Об этом 6 марта сообщили в Telegram военного формирования.
У российских войск на этом направлении появилось значительное количество средств РЭБ окопного варианта, препятствующих разведке с помощью БПЛА. Захватчики пытаются противодействовать украинским системам.
Оккупационные российские подразделения на фронте часто используют беспилотные авиационные комплексы – "Орланы". Эта техника способна зависать в небе до 16 часов, наблюдая за объектом и "ловить" цель на подходе. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" также часто встречаются на фронте.
Гвардеец Богдан отметил, что ранее враг применял тяжелую бронетехнику, а также придерживался тактики массированного огня. После этого захватнические подразделения совершали штурмовые действия. Впоследствии ситуация изменилась и на бахмутском направлении. Россияне идут на город малыми тактическими группами. Они начинают действовать под прикрытием плотного минометного огня, чтобы добраться до украинских позиций.
"Благодаря видео из БПЛА показываем, как идет война и как мы "наказываем" тех, кто ступает по нашей земле без нашего разрешения", – отметил украинский защитник.
Аэроразведчик добавил, что нужно понимать тактику российских войск, чтобы заблаговременно выявлять группы пехоты и бронированной техники, артиллерии противника. По его словам, все желающие присоединиться к команде должны пониматься в новых технологиях и общевойсковых дисциплинах. Бригаде нужны люди с высоким уровнем мотивации, бесстрашные и интеллектуальные люди.
Ранее Фокус сообщал, что разведка показала бои вблизи Бахмута. Беспилотники 30-й бригады ВСУ осуществляют эффективную борьбу с российскими подразделениями, обвиняют солдат РФ в трофейных гранатах в окрестностях населенного пункта. Гражданские квадрокоптеры Mavic оказались очень эффективными в противодействии наступательным группам штурмовой пехоты россиян.