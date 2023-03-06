Нескінченні хвилі ворогів: бійці "Гвардії наступу" розповіли про роботу аерозрозвідки в Бахмуті

У бригаді "Рубіж" розповіли, що успішно обороняють прифронтове місто, застосовуючи БПЛА на його околицях, проте зазначили, що ворог цьому активно протидіє.

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Бригада швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" успішно проводить аеророзвідку на бахмутському напрямку. Бійці на околицях міста активно застосовують безпілотники. Про це 6 березня йдеться у Telegram військового формування.

У російських військ на цьому напрямку з’явилася значна кількість засобів РЕБ окопного варіанту, що перешкоджають розвідці за допомогою БПЛА. Загарбники намагаються протидіяти українським системам.

Окупаційні російські підрозділи на фронті часто використовують безпілотні авіаційні комплекси – "Орлани". Ця техніка здатна "зависати" у небі до 16 годин, спостерігаючи за об’єктом та "ловити" ціль на підході. Баражуючі боєприпаси "Ланцет" також часто зустрічаються на фронті.

Гвардієць Богдан зазначив, що раніше ворог застосовував важку бронетехніку, а також дотримувався тактики масованого вогню. Після цього загарбницькі підрозділи здійснювали штурмові дії. Згодом ситуація змінилася і на бахмутському напрямку. Росіяни йдуть на місто малими тактичними групами, які є нескінченними. Вони починають діяти під прикриттям щільного мінометного вогню, щоб дістатися до українських позицій.

"Завдяки відео з БПЛА показуємо, як йде війна і як ми "караємо" тих, хто ступає по нашій землі без нашого дозволу", – зазначив український захисник.

Аеророзвідник додав, що потрібно розуміти тактику російських військ, щоб завчасно виявляти групи піхоти та броньованої техніки, артилерії противника. З його слів, усі охочі долучитися до команди, повинні розумітися у нових технологіях та загальновійськових дисциплінах. Бригаді потрібні люди з високим рівнем мотивації, безстрашні та інтелектуальні люди.

Раніше Фокус повідомляв, що розвідка показала бої поблизу Бахмута. Безпілотники 30-ї бригади ЗСУ здійснюють ефективну боротьбу з російськими підрозділами, закидають солдатів РФ трофейними гранатами на околицях населеного пункту. Цивільні квадрокоптери Mavic виявилися дуже ефективними у протидії наступальним групам штурмової піхоти росіян.