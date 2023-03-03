Дрони закидають росіян їхніми ж гранатами: розвідка показала бої під Бахмутом (відео)

Один DJI Mavic може знищити до 6 окупантів за добу, але й українці втрачають БПЛА під час бойових дій.

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Безпілотники 30-ї бригади Збройних сил України закидають російських солдатів трофейними гранатами у Бахмуті Донецької області. Вони показали свою роботу кореспондентам телеканалу ICTV.

Аеророзвідники 30-ї бригади застосовують російські боєприпаси ВОГ, захоплені ЗСУ після успішного контрнаступу в Харківській області. Тепер їх оснащують стабілізаторами і скидають на окупантів за допомогою цивільних квадрокоптерів Mavic 3 за 100 тис. грн виробництва китайської компанії DJI. Кожен такий дрон за один виліт піднімає по два ВОГи.

"Російські гранати тепер падають їм же на голови", — підкреслили журналісти.

Один із бійців 30-ї бригади поділився, що скинуті "Мавіками" гранати падають доволі точно і можуть одним вибухом вразити кілька цілей. Якщо один боєприпас не влучив, то оператор коригує "приціл" і пускає другий. Крім ВОГів, підрозділ має у своєму арсеналі саморобні бомби, надруковані на 3D-принтері.

За підрахунками українських військових, у середньому один бойовий квадрокоптер знищує до шести російських солдатів на день одними тільки бомбардуваннями. Крім скидань "Мавики" також ведуть розвідку і допомагають артилерії точніше обстрілювати російські позиції.

Водночас, діляться представники 30-ї бригади, противник часто збиває дрони ЗСУ. Останнім часом ЗС РФ активно використовують на передовій портативні комплекси радіоелектронної боротьби, встановлюючи їх просто в окопах.

"Росіяни активно розробляють нові системи протидії дронам, оскільки розуміють, що зазнають через них великих втрат. Якщо в цифрах, то якщо " Мавік" проживе два дні на Бахмутському напрямку — то це герой", — пояснив військовослужбовець з позивним "Макс".

Раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як знищують росіян під Бахмутом дронами-камікадзе. Один із таких підірвав вогневу точку разом із двома російськими солдатами.

У лютому писали, що українські військові під Бахмутом отримали дрони Raybird-3. Розвідувальні БПЛА вдалося придбати завдяки проєкту UNITED24 та пожертвам мешканців Естонії.