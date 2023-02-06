Дрони Raybird-3 вирушила під Бахмут: що відомо про БПЛА українського виробництва

БПЛА від проєкту UNITED24 і громадян Естонії поповнили "Армію дронів" України.

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Чергові дрони серії Raybird-3, гроші на які зібрали завдяки проєкту UNITED24, доставлені під Бахмут, повідомляє Мінцифри. Бойові дрони допоможуть розвідникам і морській піхоті виконувати бойові завдання в розвідувальних місіях, коригуванні вогню, спостереженні та пошуково-рятувальних роботах на одній із найгарячіших ділянок фронту.

Що відомо про дрон Raybird-3

Дрон Raybird-3 унікальний тим, що здатний у будь-яку погоду й у будь-який час виконувати розвідку. Безпілотник може перебувати в небі до 24 години, і для нього не страшні засоби радіолокаційної боротьби супротивника.

[ + – ] Raybird-3 є розробкою українців зі Skyeton Фото: Соцмережі

Для роботи йому не потрібна допомога оператора — дрон програмується на виконання місії та самостійно повертається на базу. Його дубльовані сервоприводи забезпечують високу надійність у будь-яких погодних умовах, а цифровий канал передачі забезпечує високий рівень захисту від злому та перехоплення управління.

[ + – ] Raybird-3 збирається за 15 хвилин і відразу готовий до вильоту Фото: Соцмережi

Raybird-3, розроблений українською компанією Skyeton, може піднятися на висоту до 4,5 км і летіти з максимальною швидкістю 140 км/год. За допомогою Full HD камери пристрій передає на землю розвіддані в режимі реального часу на відстані 120 км. Щоб дрон почав виконувати бойове завдання, потрібно лише 15 хв на його підготовку та запуск.

[ + – ] Що може український БПЛА Raybird-3

Крім того, за повідомленням Держспецзв'язку, в Бахмут вирушать ще дев'ять квадрокоптерів виробництва компанії DJI. Вони придбані завдяки громадській організації Herojam Slava, яку заснували радниця Міністра цифрової трансформації Естонії Яніка Мерило та Яак Еннусте (гендиректор Elevator Startups).

Незабаром ще десять квадрокоптерів DJI від громадян Естонії прибудуть на фронт для боротьби з російськими окупантами. Дрони, закуплені на пожертвування естонців, уже активно використовуються для спостереження та коригування вогню артилерії та ударних систем HIMARS.

Раніше Фокус писав, що дрони без артилерії — гроші на вітер, і розповів, чому коптер-камікадзе за $650 — "не злетить".