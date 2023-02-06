Дроны Raybird-3 отправилась под Бахмут: что известно о БПЛА украинского производства

БПЛА от проекта UNITED24 и граждан Эстонии пополнили "Армию дронов" Украины.

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Очередные дроны серии Raybird-3, деньги на которые были собраны благодаря проекту UNITED24, доставлены под Бахмут, сообщает Минцифры. Боевые дроны помогут разведчикам и морской пехоте выполнять боевые задания в разведывательных миссиях, корректировке огня, наблюдении и поисково-спасательных работах на одном из самых горячих участках фронта.

Что известно о дроне Raybird-3

Дрон Raybird-3 уникален тем, что способен в любую погоду и в любое время суток выполнять разведку. Беспилотник может находиться в небе до 24 часов, и ему не страшны средства радиолокационной борьбы противника.

[ + – ] Raybird-3 является разработкой украинцев из Skyeton Фото: Соцести

Для работы ему не нужна помощь оператора – дрон программируется на выполнение миссии и самостоятельно возвращается на базу. Его дублированные сервоприводы обеспечивают высокую надежность в любых погодных условиях, а цифровой канал передачи данных обеспечивает высокий уровень защиты от взлома и перехвата управления.

[ + – ] Raybird-3 собирается за 15 минут и тут же готов к вылету Фото: Соцсети

Raybird-3, который разработан украинской компанией Skyeton, может подняться на высоту до 4,5 км и лететь с максимальной скоростью 140 км/ч. С помощью Full HD камеры устройство передает на землю разведданные в режиме реального времени на расстоянии 120 км. Чтобы дрон начал выполнять боевую задачу, требуется всего 15 мин. на его подготовку и запуск.

[ + – ] Что может украинский БПЛА Raybird-3

Кроме того, по сообщению Держспецзв'язку, под Бахмут отправятся еще девять квадрокоптеров производства компании DJI. Они приобретены благодаря общественной организации Herojam Slava, которую основали советница Министра цифровой трансформации Эстонии Яника Мерило и Яак Эннусте (гендиректор Elevator Startups).

Вскоре еще десять квадрокоптеров DJI от граждан Эстонии прибудут на фронт для борьбы с российскими оккупантами. Дроны закупленные на пожертвования эстонцев уже активно используются для наблюдения и корректировки огня артиллерии и ударных систем HIMARS.

Ранее Фокус писал, что дроны без артиллерии – деньги на ветер и рассказал, почему коптер-камикадзе за $650 – "не взлетит".