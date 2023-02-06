Дроны без артиллерии – деньги на ветер: почему коптер-камикадзе за $650 – "не взлетит"

Служащий ВСУ Юрий Касьянов просит не ждать многого от дешевых беспилотников, на которые возлагают надежды украинцы.

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Сооснователь А.Drones Юрий Касьянов опубликовал в Facebook свой взгляд на всеобщее помешательство на теме сверхдешевых дронов-камикадзе, которые "переломят ход войны" с Россией. По мнению эксперта, усиленное внимание к таким БПЛА на самом деле смещает фокус с настоящих проблем на фронте.

Касьянов отмечает, что ролики, гуляющие по сети, наглядно демонстрируют эффективность дронов "за 650 долларов". И это частично является правдой, но при условиях наличия опытных пилотов и хорошей погоды, а так же в условиях открытой местности.

"Но если темно, пасмурно, снег, дождь, нет прямой видимости для надежной связи, пилоты неопытные, а противник применяет средства РЭБ для подавления сигнала управления — все, труба, война останавливается", пишет Юрий.

Конечно, дроны-камикадзе на базе гоночного коптера посильной стоимости нужны, отмечает он. Но для уничтожения врага в ближней зоне необходимы, в первую очередь, пулеметы, станковые гранатометы, минометы, которые хороши в любое время суток при любой погоде, а ударные дроны — это важное дополнение к ним, а не наоборот. БПЛА – это высокоточное оружие, которое применяется с минометом, а не вместо него.

"Вот поэтому до тех пор, пока у нас не будет в достаточном количестве 82 мм минометов и мин к ними, а также АГСов, массовое применение ударных гоночных дронов — это как пиво без водки — деньги на ветер", подытоживает Касьянов.

Ранее Фокус писал, что ВСУ привязывают РПГ к гоночным дронам, чтобы бомбить вторгшихся россиян.