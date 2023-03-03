Дроны забрасывают россиян их же гранатами: разведка показала бои под Бахмутом (видео)

Один DJI Mavic может уничтожить до 6-ти оккупантов за сутки, но и украинцы теряют БПЛА во время боевых действий.

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Беспилотники 30-й бригады Вооруженных сил Украины забрасывают российских солдат трофейными гранатами в Бахмуте Донецкой области. Они показали свою работу корреспондентам телеканала ICTV.

Аэроразведчики 30-й бригады применяют российские боеприпасы ВОГ, захваченные ВСУ после успешного контрнаступления в Харьковской области. Теперь их оснащают стабилизаторами и сбрасывают на оккупантов с помощью гражданских квадрокоптеров Mavic 3 за 100 тыс. грн производства китайской компании DJI. Каждый такой дрон за один вылет поднимает по два ВОГа.

"Российские гранаты теперь падают им же на головы", — подчеркнули журналисты.

Один из бойцов 30-й бригады поделился, что сброшенные "Мавиками" гранаты падают достаточно точно и могут одним взрывом поразить несколько целей. Если один боеприпас не попал, то оператор корректирует "прицел" и пускает второй. Помимо ВОГов, подразделение имеет в своем арсенале самодельные бомбы, напечатанные на 3D-принтере.

По подсчетам украинских военных, в среднем один боевой квадрокоптер уничтожает до шести российских солдат в день одними только бомбардировками. Помимо сбросов "Мавики" также ведут разведку и помогают артиллерии точнее обстреливать российские позиции.

В то же время, делятся представители 30-й бригады, противник часто сбивает дроны ВСУ. В последнее время ВС РФ активно используют на передовой портативные комплексы радиоэлектронной борьбы, устанавливая их прямо в окопах.

"Россияне активно разрабатывают новые системы противодействия дронам, поскольку понимают, что несут из-за них большие потери. Если в цифрах, то если "Мавики" проживут два дня на Бахмутском направлении — то это герой", — объяснил военнослужащий с позывным "Макс".

Ранее Силы специальных операций ВСУ показали, как уничтожают россиян под Бахмутом дронами-камикадзе. Один из таких взорвал огневую точку вместе с двумя российскими солдатами.

В феврале писали, что украинские военные под Бахмутом получили дроны Raybird-3. Разведывательные БПЛА удалось приобрести благодаря проекту UNITED24 и пожертвованиям жителей Эстонии.