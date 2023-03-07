Украина просит у США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их на оккупантов с дронов, — СМИ

По словам журналистов, кассетные боеприпасы Mk-20 Rockeye II помогут остановить атаки "живой силы" на Бахмут со стороны РФ.

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Украина расширила запрос США на кассетные боеприпасы, чтобы адаптировать их для скидывания с беспилотников. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на заявление Джейсона Кроу и Адама Смита, которые работают в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Издание пишет, что Украина хочет получить Mk-20 Rockeye II. Также Киев запросил еще 155-мм кассетные артиллерийские боеприпасы.

По словам американских законодателей, украинские представители призвали представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности убедить Белый дом одобрить поставки. Украина надеется, что кассетные боеприпасы дадут ей преимущество в упорной борьбе с российскими войсками на востоке.

Журналисты также заявили, что посольство Украины в США передало им информацию от Минобороны. Неназванный представитель СНБО Украины также сказал, что Киев и Вашингтон тесно координируют, говоря о военной помощи, однако пока ничего нового сказать нельзя.

В материале сказано, что в Украине надеются, что Mk-20 Rockeye II помогут остановить атаки "живой силы" на Бахмут со стороны РФ. Так, Mk-20 сбрасывается при помощи самолета. Во время падения боеприпас выпускает более 240 линейных кумулятивных зарядов.

Как рассказал представитель Демократической партии США Смит, украинские военные считают, что эти заряды "имеют лучшую бронебойную способность", чем те, которые ВСУ сейчас сбрасывают с беспилотников. Однако Смит сомневается, что президент Джо Байден одобрит такую поставку.

Журналисты отметили, что корпорация Textron Systems прекратила производство MK-20 в 2016 году после того, как Соединенные Штаты прекратили их продажи Саудовской Аравии. Однако, по словам неназванного помощника конгрессмена, на военных складах США находится более 1 миллиона таких боеприпасов.

Что такое Mk-20 Rockeye II

Кассетный боеприпас также называют CBU-100. Используется в основном против танков и другой бронетехники. Представляет собой бомбу свободного падения воздушного базирования. Такой боеприпас весит 222 кг. Как именно Украина планирует адаптировать их для скидывания с БПЛА — не уточняется.

Ранее в ВСУ рассказали, что нужно для успешного наступления. По словам спикера восточной группировки войск Сергея Череватого, украинские военные нуждаются в тяжелых танках, новейших системах огневого поражения и обученности личного состава.

В CNN заявили, что в НАТО подсчитали, что потери РФ под Бахмутом в 5 раз больше, чем у ВСУ. Анонимный источник из оборонного Альянса утверждает, что даже несмотря на "благоприятное" соотношение цифр, Украина теряет колоссальное количество живой силы в попытках сохранить контроль над городом.