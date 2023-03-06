Потери РФ под Бахмутом в 5 раз больше, чем у ВСУ: подсчет от НАТО, — CNN

Анонимный источник из оборонного Альянса утверждает, что даже несмотря на "благоприятное" соотношение цифр, Украина теряет колоссальное количество живой силы в попытках сохранить контроль над городом.

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Российская Федерация в боях за Бахмут потеряла в 5 раз больше солдат, нежели украинская сторона. Об этом сообщил анонимный источник из НАТО порталу CNN.

Пять ликвидированных российских оккупантов приходится на одного погибшего бойца ВСУ в районе окруженного боями Бахмута в Донецкой области. Источник данной информации отметил, что оценка является обоснованная и она сделана на данных разведки НАТО.

При этом, даже несмотря на такое благоприятное на первый взгляд соотношение, Украина продолжает нести значительные потери в попытках обороны города.

Украинские военные, как вспоминают в издании, неоднократно заявляли о том, что ВСУ наносят ВС РФ колоссальные потери в попытках захватить Бахмут. В частности, после визита в город, об этом говорил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Наши защитники нанесли значительные потери противнику, уничтожили большое количество машин, заставили лучшие штурмовые подразделения Вагнера сражаться и сократили наступательный потенциал противника", — говорил он.

Оборона Бахмута: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждался вопрос необходимости дальнейшего удержания контроля над городом, несмотря на вероятность окружения. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявили, что нужно не только продолжать оборону, но и значительно укрепить позиции ВСУ на этом направлении.

6 марта портал NYT писал, что несмотря на угрозу окружения ВСУ все же перешли в наступление в Бахмуте. По данным издания, Силы обороны отбили российские войска от последнего главного шоссе, ведущего в город, что позволило сохранить главную линию снабжения.

В этот же день генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр заявил, что Силы обороны способны удержать Бахмут в течение нескольких дней и даже недель.