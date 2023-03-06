Под угрозой окружения: украинские военные перешли в наступление в Бахмуте, — NYT (карта)

По данным издания, Силы обороны отбили российские войска от последнего главного шоссе, ведущего в город, что позволило сохранить главную линию снабжения.

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Силы обороны и безопасности Украины оттесняют российские оккупационные войска в Бахмуте Донецкой области несмотря на угрозу окружения. Об этом пишет американская газета The New Yourk Times в своей статье, опубликованной 6 марта.

Сообщается, что 4 марта украинские штурмовые бригады перешли в наступление в Бахмуте. В течение выходных украинские военнослужащие проводили штурмы с земли и наносили артиллерийские удары по российским позициям с окрестных холмов.

При этом украинские командиры признают, что их силы в Бахмуте все еще находятся под угрозой окружения. Однако, как пишет NYT, бои в выходные показали, что военные еще не готовы отказаться от Бахмута.

[ + – ] Карта боев в районе Бахмута Фото: deepstatemap.live

Украинские войска сохранили линию снабжения

Еще до того, как Силы обороны усилили наступление в Бахмуте в минувшие выходные, ВСУ отбили российские войска от последнего главного шоссе, ведущего в город. Это позволило сохранить как линию снабжения, которая помогала украинским солдатам сдерживать российское наступление в течение нескольких месяцев, так и маршрут отхода в случае, если они все же решат отступить.

"Я уверен, что Бахмут удержится. У нас достаточно сил, чтобы отбросить противника от этого города, но все зависит от задач, которые ставит командование, будь то удержание города или нанесение максимальных потерь противнику", — рассказал полковник Евгений Межевикин, командующий объединенной тактической группой, ведущей бои в Бахмуте

Бахмут удерживают для истощения Вооруженных сил РФ

Как пишет издание, военное командование России бросило десятки тысяч недавно мобилизованных войск в масштабное наземное наступление, чтобы взять город силой огня и живой силы. Украина использовала все усвоенные за годы войны тактики, чтобы удержать позиции и нанести максимальные потери оккупанту.

"Мы отражаем от 15 до 20 атак в день. Сегодня все идет более или менее нормально", — рассказал 26-летний Владислав, командир самоходной артиллерийской батареи, расположенной под Бахмутом.

[ + – ] Использованные боеприпасы для миномета в Бахмуте Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

По словам командира батареи, темпы артиллерийских обстрелов на этом направлении сейчас очень высокие. В среднем украинские военные выпускают от 80 до 120 снарядов в день. За полтора месяца артиллеристы выпустили более 5 000 снарядов. По словам военных, боеприпасов не хватает.

"Хотелось бы больше людей, больше техники, больше боеприпасов для уничтожения противника на подступах и его резервов, чтобы наши люди несли меньше потерь и не было таких напряженных боев", — рассказал полковник ВСУ Евгений Межевикин.

ЧВК "Вагнер" не жалеет людей для штурма Бахмута

При этом ЧВК "Вагнер" не жалеет людей и отправляет группы по 20 человек, чтобы истощить украинских военных.

"Противник посылал 20 парней в атаку шесть-семь раз в день. Представьте себе: приходят двадцать парней, мы их убиваем. Через пять минут приходят еще 20 ребят, мы их убиваем. Через час — еще 20. Им плевать на людей", — сказал Александр, командир роты, принимавший участие в штурме.

По словам командира роты, российские потери, особенно среди "Вагнера", огромны, и он уверен в том, что Россия атакует из последних сил.

Напомним, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутных войск Александа Сырский отметили, что необходимо продолжать оборону Бахмута, а также отметили, что нужно усилить позиции украинских защитников на этом направлении.

Также 6 марта генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр заявил, что Силы обороны способны удержать Бахмут в течение нескольких дней и даже недель.