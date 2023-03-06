Зеленский провел заседание Ставки: Залужный и Сырский поддержали продолжение обороны Бахмута

По мнению главнокомандующего ВСУ и командующего Сухопутных войск, нужно усилить позиции украинских военных в городе.

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация в городе Бахмут Донецкой области. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

В ОП рассказали, что Зеленский задал вопрос главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и командующему Сухопутных войск ВСУ Александру Сырскому о том, каковы могут быть дальнейшие шаги относительно Бахмута. Оба военачальника считают, что нужно не только продолжать оборону Бахмута, но и укрепить там позиции украинских защитников.

Сообщается, что на заседании Ставки также рассмотрели вопросы снабжения военных на передовой оружием и необходимым оборудованием.

Бахмут — последние новости

Напомним, 6 марта американский телеканал CNN сообщал, что по прошествии восьми месяцев боев оккупационные силы россиян приблизились к захвату Бахмута, в котором осталось не более 10% населения. По мнению отставного генерала австралийской армии Мика Райана, ВСУ использовали Бахмут, чтобы нанести потери в живой силе ВС РФ. По некоторым оценкам, соотношение потерь составляет 7:1.

В тот же день, 6 марта, заместитель мэра Бахмута Александр Марченко рассказал, что вокруг населенного пункта продолжаются ожесточенные бои, поэтому выехать за пределы города довольно проблематично.

Также 6 марта военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. ВС РФ захватили восточную часть города до реки Бахмутка.

В своей сводке от 5 марта Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Силы обороны могут проводить ограниченное отступление в восточной части Бахмута и в то же время продолжать наносить потери наступающим российским силам.

Ранее, 4 марта, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в случае отступления его наемников от Бахмута, фронт обрушится до российских границ и, возможно, дальше.