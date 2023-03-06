"Тактика, а не предвестник катастрофы": эксперт рассказал о положении ВСУ в Бахмуте

По словам военного аналитика Мика Райана, возможный выход Сил обороны Украины из города не станет катастрофой, если его провести организованно. Потери ВС РФ могут достигать 80%, что недопустимо в условиях, когда линия фронта растянута на тысячи километров.

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По прошествии восьми месяцев боев российские силы приблизились к захвату Бахмута, города, в котором осталось не более 10% населения, если сравнивать с показателями до полномасштабного вторжения. Об этом сообщает CNN в статье, опубликованной 6 марта.

Украинские защитники в восточной части Бахмута находятся под огнем артиллерии, минометов и атак с воздуха, более того, приходится противостоять многочисленным наземным силам — регулярным российским войскам и наемникам из ЧВК "Вагнер".

Но даже если Бахмут падет, все равно нельзя будет сказать, что ВС РФ учатся на своих военных ошибках.

Мик Райан, бывший генерал австралийской армии и автор новостной рассылки WarInTheFuture считает, что украинские силы могут решить, что уже достигли всего, чего можно было, оставаясь на оборонительных рубежах в Бахмут, и отступить для сохранения личного состава.

Вместе с тем возможное отступление ВСУ он не считает катастрофой, если выход будет проводиться организованно.

"Это стоит рассматривать как обычную тактику, а не предвестник катастрофы", — пояснил он.

ВСУ использовали Бахмут, чтобы нанести потери в живой силе ВС РФ. По некоторым оценкам, соотношение потерь составляет 7:1.

[ + – ] Карта наступления российских войск в Бахмуте

До некоторой степени битва за Бахмут показала, что россияне несколько изменили тактику ведения войны или пытаются это сделать. Они все еще полагаются на шквальный неизбирательный огонь (артиллерия, гаубицы, РСЗО, бомбардировки с воздуха). То же было в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске год назад. Вкратце, суть сводится к тому, чтобы не оставить зданий, где можно было бы укрыться. Отличие в том, что в Соледаре и Бахмуте были волны пригожинских наемников из ЧВК "Вагнер". При таком подходе, когда волна за волной пушечного мяса наступает на украинские позиции, потери агрессора могут доходить до 80%, что недопустимо в условиях, когда линия фронта тянется на тысячи километров. По некоторым оценкам, это может спровоцировать бунты среди российских войск.

Напомним, что 4 марта Евгений Пригожин рассказал об обрушении фронта до границ РФ, если ЧВК "Вагнер" отойдут от Бахмута. По утверждениям основателя группы наемников, отступление российских войск вызовет "эффект пружины": украинские силы прорвутся со всех сторон.

Ранее Фокус сообщал, что, военные аналитики оценили вероятность успеха ВС РФ под Угледаром. В сводке ISW за 5 марта говорится, что войска РФ не обладают достаточным потенциалом для наступательных действий.