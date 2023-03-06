"Тактика, а не предвестник катастрофы": эксперт рассказал о положении ВСУ в Бахмуте
По словам военного аналитика Мика Райана, возможный выход Сил обороны Украины из города не станет катастрофой, если его провести организованно. Потери ВС РФ могут достигать 80%, что недопустимо в условиях, когда линия фронта растянута на тысячи километров.
По прошествии восьми месяцев боев российские силы приблизились к захвату Бахмута, города, в котором осталось не более 10% населения, если сравнивать с показателями до полномасштабного вторжения. Об этом сообщает CNN в статье, опубликованной 6 марта.
Украинские защитники в восточной части Бахмута находятся под огнем артиллерии, минометов и атак с воздуха, более того, приходится противостоять многочисленным наземным силам — регулярным российским войскам и наемникам из ЧВК "Вагнер".
Но даже если Бахмут падет, все равно нельзя будет сказать, что ВС РФ учатся на своих военных ошибках.
Мик Райан, бывший генерал австралийской армии и автор новостной рассылки WarInTheFuture считает, что украинские силы могут решить, что уже достигли всего, чего можно было, оставаясь на оборонительных рубежах в Бахмут, и отступить для сохранения личного состава.
Вместе с тем возможное отступление ВСУ он не считает катастрофой, если выход будет проводиться организованно.
"Это стоит рассматривать как обычную тактику, а не предвестник катастрофы", — пояснил он.
ВСУ использовали Бахмут, чтобы нанести потери в живой силе ВС РФ. По некоторым оценкам, соотношение потерь составляет 7:1.
До некоторой степени битва за Бахмут показала, что россияне несколько изменили тактику ведения войны или пытаются это сделать. Они все еще полагаются на шквальный неизбирательный огонь (артиллерия, гаубицы, РСЗО, бомбардировки с воздуха). То же было в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске год назад. Вкратце, суть сводится к тому, чтобы не оставить зданий, где можно было бы укрыться. Отличие в том, что в Соледаре и Бахмуте были волны пригожинских наемников из ЧВК "Вагнер". При таком подходе, когда волна за волной пушечного мяса наступает на украинские позиции, потери агрессора могут доходить до 80%, что недопустимо в условиях, когда линия фронта тянется на тысячи километров. По некоторым оценкам, это может спровоцировать бунты среди российских войск.
Напомним, что 4 марта Евгений Пригожин рассказал об обрушении фронта до границ РФ, если ЧВК "Вагнер" отойдут от Бахмута. По утверждениям основателя группы наемников, отступление российских войск вызовет "эффект пружины": украинские силы прорвутся со всех сторон.
Ранее Фокус сообщал, что, военные аналитики оценили вероятность успеха ВС РФ под Угледаром. В сводке ISW за 5 марта говорится, что войска РФ не обладают достаточным потенциалом для наступательных действий.