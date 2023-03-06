"Тактика, а не провісник катастрофи": експерт розповів про становище ЗСУ в Бахмуті

За словами військового аналітика Міка Раяна, можливий вихід Сил оборони України з міста не стане катастрофою, якщо його провести організовано. Втрати ЗС РФ можуть досягати 80%, що неприпустимо за умов, коли лінія фронту розтягнута на тисячі кілометрів.

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Через вісім місяців боїв російські сили наблизилися до захоплення Бахмута, міста, в якому залишилося не більше 10% населення, якщо порівнювати з показниками до повномасштабного вторгнення.Про це повідомляє CNN у статті, опублікованій 6 березня.

Українські захисники у східній частині Бахмута знаходяться під вогнем артилерії, мінометів та атак з повітря, ба більше, доводиться протистояти численним наземним силам — регулярним російським військам і найманцям із ПВК "Вагнер".

Але навіть якщо Бахмут впаде, все одно не можна буде сказати, що ЗС РФ навчається на своїх воєнних помилках.

Мік Раян, колишній генерал австралійської армії та автор розсилки новин WarInTheFuture вважає, що українські сили можуть вирішити, що вже досягли всього, чого можна було, залишаючись на оборонних рубежах у Бахмут, і відступити для збереження особового складу.

Водночас можливий відступ ЗСУ він не вважає катастрофою, якщо вихід проводитиметься організовано.

"Це варто розглядати як звичайну тактику, а не провісник катастрофи", — пояснив він.

ЗСУ використовували Бахмут, щоб завдати втрат у живій силі ЗС РФ. За деякими оцінками співвідношення втрат становить 7:1.

[ + – ] Карта наступу російських військ у Бахмуті

Деякою мірою битва за Бахмут показала, що росіяни дещо змінили тактику ведення війни або намагаються це зробити. Вони все ще покладаються на шквальний невибірковий вогонь (артилерія, гаубиці, РСЗВ, бомбардування з повітря). Те саме було у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Лисичанську рік тому. Коротко суть зводиться до того, щоб не залишити будівель, де можна було б сховатися. Відмінність у тому, що у Соледарі та Бахмуті були хвилі пригожинських найманців із ПВК "Вагнер". За такого підходу, коли хвиля за хвилею гарматного м'яса наступає на українські позиції, втрати агресора можуть сягати 80%, що неприпустимо в умовах, коли лінія фронту тягнеться на тисячі кілометрів. За деякими оцінками це може спровокувати бунти серед російських військ.

Нагадаємо, що 4 березня Євген Пригожин розповів про обвалення фронту до кордонів РФ, якщо ПВК "Вагнер" відійдуть від Бахмута. За твердженнями засновника групи найманців, відступ російських військ викликає "ефект пружини": українські сили прорвуться з усіх боків.

Раніше Фокус повідомляв, що військові аналітики оцінили ймовірність успіху ЗС РФ під Вугледаром. У зведенні ISW за 5 березня йдеться, що війська РФ не мають достатнього потенціалу для наступальних дій.