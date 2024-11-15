Обшивають не тільки танки: на фронті помітили Mavic росіян з "мангалом" (відео)

Ворожий дрон із додатковим захистом зафільмували українські аеророзвідники на Бахмутському напрямку.

Російські окупанти намагаються захищати свої дрони. Вони почали обшивати їх "мангалами". Ноухау російської армії помітили бійці 93 окремої механізованої бригади ЗСУ. Кадри російського "Мавіка" з "мангалом" виклав український журналіст Юрій Бутусов.

За словами журналіста, це перша зафіксована на відео поява на фронті у противника "Мавіка" з "мангалом".

Ворожий дрон Mavic із додатковим захистом зафільмували аеророзвідники 3-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Нагадаємо, що компанія Frontline розробила для Сил оборони України дрон-бомбардувальник "Лінза", оснащений унікальною системою управління та зв'язку. БпЛА оснащений тепловізійною камерою і розрахований на управління з укриття. Оператор може керувати безпілотником з окопу або бліндажа завдяки переносній антені.

Також повідомлялося, що українські військові почали застосовувати нові ударні дрони "Хижак RebOFF" з оптоволоконними кабелями, невразливі до придушення засобами РЕБ.