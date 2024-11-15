Обшивают не только танки: на фронте заметили Mavic россиян с "мангалом" (видео)

Вражеский дрон с дополнительной защитой сняли украинские аэроразведчики на Бахмутском направлении.

Российские оккупанты пытаются защищать свои дроны. Они начали обшивать их "мангалами". Ноухау российской армии заметили бойцы 93 отдельной механизированной бригады ВСУ. Кадры российского "Мавика" с "мангалом" выложил украинский журналист Юрий Бутусов.

По словам журналиста, это первое зафиксированное на видео появление на фронте у противника "Мавика" с "мангалом".

Вражеский дрон Mavic с дополнительной защитой сняли аэроразведчики 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Напомним, что компания Frontline разработала для Сил обороны Украины дрон-бомбардировщик "Линза", оснащенный уникальной системой управления и связи. БпЛА оснащен тепловизионной камерой и рассчитан на управление из укрытия. Оператор может управлять беспилотником из окопа или блиндажа благодаря переносной антенне.

Также сообщалось, что украинские военные начали применять новые ударные дроны "Хищник RebOFF" с оптоволоконными кабелями, неуязвимые к подавлению средствами РЭБ.