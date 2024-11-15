Неуязвим для средств РЭБ: на что способен украинский дрон-бомбер "Лінза" (видео)

Беспилотники "Лінза" с защищенной от помех связью и шифрованным каналом видеопередачи работают в радиусе 10 км, сбрасывая на оккупантов бомбы.

Компания Frontline разработала для Сил обороны Украины дрон-бомбардировщик "Лінза", оснащенный уникальной системой управления и связи. Об этом рассказал разработчик БПЛА в рамках YouTube-проекта Министерства цифровой трансформации Украины Warchangers.

Разработчик рассказал о БПЛА "Лінза"

Сообщается, что "Лінза" — это 10-дюймовый коптер-бомбер с тактическим радиусом действия до 10 км, который может нести бомбы весом до 2 кг. Комплекс также включает наземную станцию и антенную станцию.

По словам производителя, БПЛА оснащен тепловизионной камерой и рассчитан на управления из укрытия. Оператор может управлять беспилотником из окопа или блиндажа благодаря переносной антенне.

Производитель отметил, что работа над дроном началась с разработки системы управления и видеопередачи. По его словам, нужна была защищенная от помех связь и защищенное зашифрованное видео, поскольку это дрон-бомбер, который будет возвращаться на свои позиции.

Когда связь и видеопередача были уже готовы, разработчики перешли к созданию непосредственно комплекса и самого дрона. По словам создателя БПЛА, его команда в первую очередь ориентировалась на запросы к дронам такого класса со стороны военных.

Разработчик подчеркнул, что основные вызовы в военной разработке – минимизировать человеческий фактор. По его словам, очень много времени ушло на тестирование и устранение недостатков. Практика показала, что человек с опытом работы с "Мавиками", FPV и дронами-бомберами довольно быстро может освоить этот комплекс.

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"Настолько быстро, что у нас были кейсы, где мы физическим не встречались, не имели возможности познакомиться непосредственно с пилотом. Мы кидали ему видео, как должен происходит разворот комплекса, кидали руководство по летной эксплуатации. Человек сам разбирался, задавал определенные вопросы и сам работал", — рассказал он.

На данный момент производитель планирует масштабироваться в сторону увеличения технологичности изделия. Компания намерена оптимизировать многие вещи, чтобы производить больше БПЛА.

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