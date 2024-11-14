В Украине представлен дрон-"водолаз" CHASING M2: как его использовали (фото)
По словам производителя, CHASING M2 можно применять в промышленности, судоходстве, научных исследованиях и поисково-спасательных операциях.
Украинская компания DroneUA провела демонстрацию возможностей подводного беспилотника CHASING M2, который может выполнять роботу водолазов. Об этом говорится на странице DroneUA в Facebook.
По словам производителя, подводные дроны способствуют улучшению производства и повышают безопасность различных операций. Среди сфер, где могут применяться подводные беспилотники, упоминаются:
- промышленность и инженерия;
- судоходство;
- научные исследования;
- поисково-спасательные операции.
К примеру, в ходе демонстрации CHASING M2 выполнял задачи для КП "Плесо". Беспилотник успешно провел инспекцию гидротехнических сооружений, оценку их состояния, поиск возможных повреждений и выявление засорения обследуемого участка.
"Операция выполняется без привлечения водолазов, что нивелирует риски для здоровья людей и экономит время", — отметили в DroneUA.Важно
Производитель подчеркнул, что подводные дроны предоставляют детальные изображения и сенсорные данные для анализа и быстро обрабатывают большие объемы информации. Среди прочих преимуществ — минимизация физического присутствия человека в опасных условиях и универсальность.
На официальном сайте DroneUA заявлены следующие характеристики CHASING M2:
- 8 векторных двигателей, всенаправленное движение;
- сменная батарея;
- скорость 1,5 м/с;
- погружение до 100 метров;
- горизонтальный радиус 200 метров;
- 4K+EIS+Диафрагма F1.8;
- возможность установки навесного оборудования;
- пескозащитная электромашина;
- съемная карта MicroSD;
- удобное управление.
Напомним, французское агентство по оборонным закупкам заказало у компании Exail глубоководные разведывательные дроны A6K-M, которые могут работать на глубине до 6 000 метров.
Также сообщалось, что ряд стран НАТО разрабатывают новые военно-морские концепции, основанные на морских беспилотниках, чтобы отражать атаки вражеских кораблей и не допускать противников в союзные воды.