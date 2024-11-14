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Диджитал

В Украине представлен дрон-"водолаз" CHASING M2: как его использовали (фото)

Дрон, CHASING M2, беспилотник, фото
Фото: DroneUA | CHASING M2 может выполнять работу водолазов

По словам производителя, CHASING M2 можно применять в промышленности, судоходстве, научных исследованиях и поисково-спасательных операциях.

Украинская компания DroneUA провела демонстрацию возможностей подводного беспилотника CHASING M2, который может выполнять роботу водолазов. Об этом говорится на странице DroneUA в Facebook.

По словам производителя, подводные дроны способствуют улучшению производства и повышают безопасность различных операций. Среди сфер, где могут применяться подводные беспилотники, упоминаются:

  • промышленность и инженерия;
  • судоходство;
  • научные исследования;
  • поисково-спасательные операции.
Дрон, CHASING M2, беспилотник, фото Fullscreen
Демонтрация дрона CHASING M2 для КП "Плесо"
Фото: DroneUA
Дрон, CHASING M2, беспилотник, фото Fullscreen
Демонтрация дрона CHASING M2 для КП "Плесо"
Фото: DroneUA

К примеру, в ходе демонстрации CHASING M2 выполнял задачи для КП "Плесо". Беспилотник успешно провел инспекцию гидротехнических сооружений, оценку их состояния, поиск возможных повреждений и выявление засорения обследуемого участка.

"Операция выполняется без привлечения водолазов, что нивелирует риски для здоровья людей и экономит время", — отметили в DroneUA.

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Производитель подчеркнул, что подводные дроны предоставляют детальные изображения и сенсорные данные для анализа и быстро обрабатывают большие объемы информации. Среди прочих преимуществ — минимизация физического присутствия человека в опасных условиях и универсальность.

На официальном сайте DroneUA заявлены следующие характеристики CHASING M2:

  • 8 векторных двигателей, всенаправленное движение;
  • сменная батарея;
  • скорость 1,5 м/с;
  • погружение до 100 метров;
  • горизонтальный радиус 200 метров;
  • 4K+EIS+Диафрагма F1.8;
  • возможность установки навесного оборудования;
  • пескозащитная электромашина;
  • съемная карта MicroSD;
  • удобное управление.
Дрон, CHASING M2, беспилотник, фото Fullscreen
Дрон CHASING M2
Фото: DroneUA

Напомним, французское агентство по оборонным закупкам заказало у компании Exail глубоководные разведывательные дроны A6K-M, которые могут работать на глубине до 6 000 метров.

Также сообщалось, что ряд стран НАТО разрабатывают новые военно-морские концепции, основанные на морских беспилотниках, чтобы отражать атаки вражеских кораблей и не допускать противников в союзные воды.