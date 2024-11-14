В Украине представлен дрон-"водолаз" CHASING M2: как его использовали (фото)

По словам производителя, CHASING M2 можно применять в промышленности, судоходстве, научных исследованиях и поисково-спасательных операциях.

Украинская компания DroneUA провела демонстрацию возможностей подводного беспилотника CHASING M2, который может выполнять роботу водолазов. Об этом говорится на странице DroneUA в Facebook.

По словам производителя, подводные дроны способствуют улучшению производства и повышают безопасность различных операций. Среди сфер, где могут применяться подводные беспилотники, упоминаются:

промышленность и инженерия;

судоходство;

научные исследования;

поисково-спасательные операции.

Демонтрация дрона CHASING M2 для КП "Плесо" Фото: DroneUA Демонтрация дрона CHASING M2 для КП "Плесо" Фото: DroneUA

К примеру, в ходе демонстрации CHASING M2 выполнял задачи для КП "Плесо". Беспилотник успешно провел инспекцию гидротехнических сооружений, оценку их состояния, поиск возможных повреждений и выявление засорения обследуемого участка.

"Операция выполняется без привлечения водолазов, что нивелирует риски для здоровья людей и экономит время", — отметили в DroneUA.

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Производитель подчеркнул, что подводные дроны предоставляют детальные изображения и сенсорные данные для анализа и быстро обрабатывают большие объемы информации. Среди прочих преимуществ — минимизация физического присутствия человека в опасных условиях и универсальность.

На официальном сайте DroneUA заявлены следующие характеристики CHASING M2:

8 векторных двигателей, всенаправленное движение;

сменная батарея;

скорость 1,5 м/с;

погружение до 100 метров;

горизонтальный радиус 200 метров;

4K+EIS+Диафрагма F1.8;

возможность установки навесного оборудования;

пескозащитная электромашина;

съемная карта MicroSD;

удобное управление.

Дрон CHASING M2 Фото: DroneUA

Напомним, французское агентство по оборонным закупкам заказало у компании Exail глубоководные разведывательные дроны A6K-M, которые могут работать на глубине до 6 000 метров.

Также сообщалось, что ряд стран НАТО разрабатывают новые военно-морские концепции, основанные на морских беспилотниках, чтобы отражать атаки вражеских кораблей и не допускать противников в союзные воды.