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Діджитал

В Україні представлений дрон-"водолаз" CHASING M2: як його використовували (фото)

Дрон, CHASING M2, безпілотник, фото
Фото: DroneUA | CHASING M2 може виконувати роботу водолазів

За словами виробника, CHASING M2 можна застосовувати в промисловості, судноплавстві, наукових дослідженнях і пошуково-рятувальних операціях.

Українська компанія DroneUA провела демонстрацію можливостей підводного безпілотника CHASING M2, який може виконувати роботу водолазів. Про це йдеться на сторінці DroneUA у Facebook.

За словами виробника, підводні дрони сприяють поліпшенню виробництва і підвищують безпеку різних операцій. Серед сфер, де можуть застосовуватися підводні безпілотники, згадуються:

  • промисловість та інженерія;
  • судноплавство;
  • наукові дослідження;
  • пошуково-рятувальні операції.
Дрон, CHASING M2, безпілотник, фото Fullscreen
Демонтрація дрона CHASING M2 для КП "Плесо"
Фото: DroneUA
Дрон, CHASING M2, безпілотник, фото Fullscreen
Демонтрація дрона CHASING M2 для КП "Плесо"
Фото: DroneUA

Наприклад, під час демонстрації CHASING M2 виконував завдання для КП "Плесо". Безпілотник успішно провів інспекцію гідротехнічних споруд, оцінку їхнього стану, пошук можливих пошкоджень і виявлення засмічення обстежуваної ділянки.

"Операція виконується без залучення водолазів, що нівелює ризики для здоров'я людей та економить час", — зазначили в DroneUA.

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Виробник наголосив, що підводні дрони надають детальні зображення і сенсорні дані для аналізу і швидко обробляють великі обсяги інформації. Серед інших переваг — мінімізація фізичної присутності людини в небезпечних умовах і універсальність.

На офіційному сайті DroneUA заявлені такі характеристики CHASING M2:

  • 8 векторних двигунів, всеспрямований рух;
  • змінна батарея;
  • швидкість 1.5 м/с;
  • занурення до 100 метрів;
  • горизонтальний радіус 200 метрів;
  • 4K+EIS+Діафрагма F1.8;
  • можливість встановлення навісного обладнання;
  • піскозахисна електромашина;
  • знімна карта MicroSD;
  • зручне управління.
Дрон, CHASING M2, безпілотник, фото Fullscreen
Дрон CHASING M2
Фото: DroneUA

Нагадаємо, французьке агентство з оборонних закупівель замовило у компанії Exail глибоководні розвідувальні дрони A6K-M, які можуть працювати на глибині до 6000 метрів.

Також повідомлялося, що низка країн НАТО розробляють нові військово-морські концепції, засновані на морських безпілотниках, щоб відбивати атаки ворожих кораблів і не допускати супротивників у союзні води.