В Україні представлений дрон-"водолаз" CHASING M2: як його використовували (фото)

За словами виробника, CHASING M2 можна застосовувати в промисловості, судноплавстві, наукових дослідженнях і пошуково-рятувальних операціях.

Українська компанія DroneUA провела демонстрацію можливостей підводного безпілотника CHASING M2, який може виконувати роботу водолазів. Про це йдеться на сторінці DroneUA у Facebook.

За словами виробника, підводні дрони сприяють поліпшенню виробництва і підвищують безпеку різних операцій. Серед сфер, де можуть застосовуватися підводні безпілотники, згадуються:

промисловість та інженерія;

судноплавство;

наукові дослідження;

пошуково-рятувальні операції.

Демонтрація дрона CHASING M2 для КП "Плесо" Фото: DroneUA Демонтрація дрона CHASING M2 для КП "Плесо" Фото: DroneUA

Наприклад, під час демонстрації CHASING M2 виконував завдання для КП "Плесо". Безпілотник успішно провів інспекцію гідротехнічних споруд, оцінку їхнього стану, пошук можливих пошкоджень і виявлення засмічення обстежуваної ділянки.

"Операція виконується без залучення водолазів, що нівелює ризики для здоров'я людей та економить час", — зазначили в DroneUA.

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Виробник наголосив, що підводні дрони надають детальні зображення і сенсорні дані для аналізу і швидко обробляють великі обсяги інформації. Серед інших переваг — мінімізація фізичної присутності людини в небезпечних умовах і універсальність.

На офіційному сайті DroneUA заявлені такі характеристики CHASING M2:

8 векторних двигунів, всеспрямований рух;

змінна батарея;

швидкість 1.5 м/с;

занурення до 100 метрів;

горизонтальний радіус 200 метрів;

4K+EIS+Діафрагма F1.8;

можливість встановлення навісного обладнання;

піскозахисна електромашина;

знімна карта MicroSD;

зручне управління.

Дрон CHASING M2 Фото: DroneUA

Нагадаємо, французьке агентство з оборонних закупівель замовило у компанії Exail глибоководні розвідувальні дрони A6K-M, які можуть працювати на глибині до 6000 метрів.

Також повідомлялося, що низка країн НАТО розробляють нові військово-морські концепції, засновані на морських безпілотниках, щоб відбивати атаки ворожих кораблів і не допускати супротивників у союзні води.