В Україні представлений дрон-"водолаз" CHASING M2: як його використовували (фото)
За словами виробника, CHASING M2 можна застосовувати в промисловості, судноплавстві, наукових дослідженнях і пошуково-рятувальних операціях.
Українська компанія DroneUA провела демонстрацію можливостей підводного безпілотника CHASING M2, який може виконувати роботу водолазів. Про це йдеться на сторінці DroneUA у Facebook.
За словами виробника, підводні дрони сприяють поліпшенню виробництва і підвищують безпеку різних операцій. Серед сфер, де можуть застосовуватися підводні безпілотники, згадуються:
- промисловість та інженерія;
- судноплавство;
- наукові дослідження;
- пошуково-рятувальні операції.
Наприклад, під час демонстрації CHASING M2 виконував завдання для КП "Плесо". Безпілотник успішно провів інспекцію гідротехнічних споруд, оцінку їхнього стану, пошук можливих пошкоджень і виявлення засмічення обстежуваної ділянки.
"Операція виконується без залучення водолазів, що нівелює ризики для здоров'я людей та економить час", — зазначили в DroneUA.Важливо
Виробник наголосив, що підводні дрони надають детальні зображення і сенсорні дані для аналізу і швидко обробляють великі обсяги інформації. Серед інших переваг — мінімізація фізичної присутності людини в небезпечних умовах і універсальність.
На офіційному сайті DroneUA заявлені такі характеристики CHASING M2:
- 8 векторних двигунів, всеспрямований рух;
- змінна батарея;
- швидкість 1.5 м/с;
- занурення до 100 метрів;
- горизонтальний радіус 200 метрів;
- 4K+EIS+Діафрагма F1.8;
- можливість встановлення навісного обладнання;
- піскозахисна електромашина;
- знімна карта MicroSD;
- зручне управління.
Нагадаємо, французьке агентство з оборонних закупівель замовило у компанії Exail глибоководні розвідувальні дрони A6K-M, які можуть працювати на глибині до 6000 метрів.
Також повідомлялося, що низка країн НАТО розробляють нові військово-морські концепції, засновані на морських безпілотниках, щоб відбивати атаки ворожих кораблів і не допускати супротивників у союзні води.