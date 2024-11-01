Пригодился бы против ЧФ РФ: Тайвань разработал подводный дрон Smart Dragon с торпедами (фото, видео)
Тайваньская военная промышленность выпустила подводный дрон Smart Dragon с торпедными аппаратами, который понадобился бы против Черноморского флота.
В открытый доступ выложили снимки подводного дрона с обозначением Huilong или Smart Dragon тайваньской разработки. Аппарат как раз проходит техническое обслуживание после очередного этапа ходовых испытаний. Об этом пишет The War Zone.
Основной элемент вооружения Smart Dragon – два торпедных аппарата для запуска торпед или мин.
Сообщается, что работа над созданием подводного дрона Smart Dragon началась в 2020 году. Это достаточно крупный аппарат: водоизмещением 100 тонн, длиной корпуса 30 метров и шириной — 6 метров.
Украинские аналитики из Defense Express отмечают, что, по данным Минобороны Тайваня, у Smart Dragon нет собственной силовой установки, а в море он может выходить только под буксиром.
"Но при этом на корпусе подводного аппарата можно увидеть рули управления и другие элементы, указывающие на обратное, а именно: здесь речь о полностью автономной беспилотной субмарине", — говорится в публикации.
Есть еще одна деталь. Военное руководство Тайваня утверждает, что работает над Smart Dragon для "исследовательских задач", например тестирования гидроакустической аппаратуры. Но еще одна "нестыковка" в том, зачем на подводном дроне стоят торпедные аппараты.
Авторы публикации допускают, что Smart Dragon может разместить 2-4 человека экипажа.
Тайвань делает ставку на создание "классического" подводного флота. К тому же, такого рода подводный аппарат был уместен в Силах обороны Украины, для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам Черноморского флота РФ.
Напомним, что в Украине создали "умный" протез, который управляет дроном.
Также сообщалось, что FN America выпустила сверхкомпактный полуавтоматический пистолет.