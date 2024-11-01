Пригодился бы против ЧФ РФ: Тайвань разработал подводный дрон Smart Dragon с торпедами (фото, видео)

Тайваньская военная промышленность выпустила подводный дрон Smart Dragon с торпедными аппаратами, который понадобился бы против Черноморского флота.

Related video

В открытый доступ выложили снимки подводного дрона с обозначением Huilong или Smart Dragon тайваньской разработки. Аппарат как раз проходит техническое обслуживание после очередного этапа ходовых испытаний. Об этом пишет The War Zone.

Подводный дрон Smart Dragon

Основной элемент вооружения Smart Dragon – два торпедных аппарата для запуска торпед или мин.

Сообщается, что работа над созданием подводного дрона Smart Dragon началась в 2020 году. Это достаточно крупный аппарат: водоизмещением 100 тонн, длиной корпуса 30 метров и шириной — 6 метров.

Подводный дрон Smart Dragon

Подводный дрон Smart Dragon

Украинские аналитики из Defense Express отмечают, что, по данным Минобороны Тайваня, у Smart Dragon нет собственной силовой установки, а в море он может выходить только под буксиром.

Важно

Дроны-перехватчики, РЭБ, SpaceX: как ВСУ справиться с сотнями "Шахедов", — интервью с Флешем

"Но при этом на корпусе подводного аппарата можно увидеть рули управления и другие элементы, указывающие на обратное, а именно: здесь речь о полностью автономной беспилотной субмарине", — говорится в публикации.

Есть еще одна деталь. Военное руководство Тайваня утверждает, что работает над Smart Dragon для "исследовательских задач", например тестирования гидроакустической аппаратуры. Но еще одна "нестыковка" в том, зачем на подводном дроне стоят торпедные аппараты.

Авторы публикации допускают, что Smart Dragon может разместить 2-4 человека экипажа.

Подводный дрон Smart Dragon

Тайвань делает ставку на создание "классического" подводного флота. К тому же, такого рода подводный аппарат был уместен в Силах обороны Украины, для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам Черноморского флота РФ.

Напомним, что в Украине создали "умный" протез, который управляет дроном.

Также сообщалось, что FN America выпустила сверхкомпактный полуавтоматический пистолет.