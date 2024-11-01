В Украине создали "умный" протез, который управляет дроном: как он работает (видео)

Новая технология от Esper Bionics позволяет управлять беспилотником, изменяя положение протеза в пространстве и напрягая различные мышцы.

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Украинский стартап Esper Bionics тестирует новую систему управления протезом MARS, которая позволяет управлять беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Испытания протеза от Esper Bionics

Как объясняет глава Минцифры, MARS использует специальные сенсоры и искусственный интеллект для распознавания движений мышц. Таким образом протез буквально может понимать намерения своего пользователя.

"Этот подход делает управление протезом более естественным, а в будущем открывает новые возможности для управления технологиями, например, дронами", — говорится в публикации.

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Михаил Федоров также опубликовал видео, на котором БПЛА управляется с помощью протеза руки. По его словам, принцип работы устройства напоминает на компьютерную мышь. Направление и угол дрона контролируется движением руки, а нажатие кнопок – напряжением мышц.

На видео показано тестирование прототипа "умного" протеза. Полноценную версию для рынка Esper Bionics планируют выпустить в следующем году.

Напомним, украинская компания Versi Bionics готовится выпускать футуристические бионические протезы рук, которые могут максимально воспроизводить возможности настоящих конечностей.

Также сообщалось, что новаторская хирургическая процедура позволяет людям с ампутированными конечностями получить бионические конечности, которые напрямую контролируются нервной системой.