В Украине создали "умный" протез, который управляет дроном: как он работает (видео)
Новая технология от Esper Bionics позволяет управлять беспилотником, изменяя положение протеза в пространстве и напрягая различные мышцы.
Украинский стартап Esper Bionics тестирует новую систему управления протезом MARS, которая позволяет управлять беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Как объясняет глава Минцифры, MARS использует специальные сенсоры и искусственный интеллект для распознавания движений мышц. Таким образом протез буквально может понимать намерения своего пользователя.
"Этот подход делает управление протезом более естественным, а в будущем открывает новые возможности для управления технологиями, например, дронами", — говорится в публикации.
Михаил Федоров также опубликовал видео, на котором БПЛА управляется с помощью протеза руки. По его словам, принцип работы устройства напоминает на компьютерную мышь. Направление и угол дрона контролируется движением руки, а нажатие кнопок – напряжением мышц.
На видео показано тестирование прототипа "умного" протеза. Полноценную версию для рынка Esper Bionics планируют выпустить в следующем году.
Напомним, украинская компания Versi Bionics готовится выпускать футуристические бионические протезы рук, которые могут максимально воспроизводить возможности настоящих конечностей.
Также сообщалось, что новаторская хирургическая процедура позволяет людям с ампутированными конечностями получить бионические конечности, которые напрямую контролируются нервной системой.