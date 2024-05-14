"Дрон спас мою жизнь": ветеран с "умным" протезом собирает БПЛА для ВСУ (фото)

Николай Ворончук уже собрал 10 беспилотников для украинских военных, используя бионический протез от украинского производителя Esper Bionic.

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Ветеран Николай Ворончук, который потерял руку в бою в селе Новомихайловка Донецкой области, собирает беспилотные аппараты для Сил обороны Украины, используя бионический протез отечественного производства. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Николай Ворончук воевал в составе 79-й десантно-штурмовой бригады. Сначала корректировал артиллерию, затем стал наводчиком. В январе прошлого года он получил пулевое ранение в руку. Выжить ему удалось благодаря украинскому дрону, пролетавшему над ним.

"Я дал знак, что жив и через 15-20 минут подошел боевой медик. Уколол обезболивающее. Затем мы бежали 4 километра к эвакуационному БТР", — рассказал мужчина.

Николай Ворончук Фото: BBC

По словам ветерана, сначала ему предложили бесплатно установить на руку неподвижный косметический протез, однако он отказался и начал искать, где можно протезироваться. По итогу он нашел клинику Protez Foundation, а само протезирование проходило в США. Ему установили "умный" бионический протез от Esper Bionics, сделанный в Украине. Протез имеет шесть двигателей и способен поднимать 12 килограмм.

"Я быстро научился пользоваться протезом. На следующий день после установки держал бумажный стаканчик. С этим протезом я не чувствую себя инвалидом", — поделился ветеран.

Николай Ворончук признался, что со школьных лет любил конструировать, сам собирал павербанки, делал зарядные устройства к автомобилям, поэтому первое время переживал, что не сможет больше заниматься любимым делом. Реабилитацию мужчина проходил на Закарпатье, где его познакомили с волонтерами лаборатории беспилотников "Дронарня". Главный инженер и идеолог "Дронарни" Максим Шеремет пригласил ветерана в Киев, чтобы показать, как собирать БПЛА.

"Это было радостное чувство. Я был немного в отчаянии, что не могу заниматься любимым делом. Но когда понял, что могу паять — эти эмоции ни с чем не сравнить", — вспоминает он.

Николай Ворончук собирает дрон Фото: BBC

Свой первый дрон Николай Ворончук собирал больше недели. На данный момент на его счету уже 10 беспилотников. Сборкой БПЛА он занимается как в лаборатории в Киеве, так и у себя дома в Винницкой области.

"Именно дрон спас мою жизнь", — объяснил свою мотивацию ветеран.

Напомним, 17 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что протез, который получил Николай Ворончук, способен обучаться и получать лучшее управление со временем. Министр также показал, как ветеран пользуется роботизированной рукой.

Николай Ворончук освоил "умный" протез

Фокус также писал о том, что украинка Виолетта Олейник из Черновцов, которая самостоятельно собирает беспилотники, отправила на фронт уже 71 дрон. Девушка самостоятельно научилась делать беспилотные бомбардиров и ударные коптеры по инструкции, заказывая большинство деталей в Китае.