"Дрон врятував моє життя": ветеран із "розумним" протезом збирає БПЛА для ЗСУ (фото)

Микола Ворончук уже зібрав 10 безпілотників для українських військових, використовуючи біонічний протез від українського виробника Esper Bionic.

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Ветеран Микола Ворончук, який втратив руку в бою в селі Новомихайлівка Донецької області, збирає безпілотні апарати для Сил оборони України, використовуючи біонічний протез вітчизняного виробництва. Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

Микола Ворончук воював у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Спочатку коригував артилерію, потім став навідником. У січні минулого року він отримав кульове поранення в руку. Вижити йому вдалося завдяки українському дрону, що пролітав над ним.

"Я дав знак, що живий і через 15-20 хвилин підійшов бойовий медик. Вколов знеболювальне. Потім ми бігли 4 кілометри до евакуаційного БТР", — розповів чоловік.

Микола Ворончук Фото: BBC

За словами ветерана, спочатку йому запропонували безплатно встановити на руку нерухомий косметичний протез, проте він відмовився і почав шукати, де можна протезуватися. За підсумком він знайшов клініку Protez Foundation, а саме протезування відбувалося у США. Йому встановили "розумний" біонічний протез від Esper Bionics, зроблений в Україні. Протез має шість двигунів і здатний підіймати 12 кілограмів.

"Я швидко навчився користуватися протезом. Наступного дня після встановлення тримав паперовий стаканчик. З цим протезом я не відчуваю себе інвалідом", — поділився ветеран.

Микола Ворончук зізнався, що зі шкільних років любив конструювати, сам збирав павербанки, робив зарядні пристрої до автомобілів, тож спершу переживав, що не зможе більше займатися улюбленою справою. Реабілітацію чоловік проходив на Закарпатті, де його познайомили з волонтерами лабораторії безпілотників "Дронарня". Головний інженер та ідеолог "Дронарні" Максим Шеремет запросив ветерана до Києва, щоб показати, як збирати БПЛА.

"Це було радісне почуття. Я був трохи у відчаї, що не можу займатися улюбленою справою. Але коли зрозумів, що можу паяти — ці емоції ні з чим не порівняти", — згадує він.

Микола Ворончук збирає дрон Фото: BBC

Свій перший дрон Микола Ворончук збирав понад тиждень. Наразі на його рахунку вже 10 безпілотників. Складанням БПЛА він займається як у лабораторії в Києві, так і у себе вдома на Вінниччині.

"Саме дрон врятував моє життя", — пояснив свою мотивацію ветеран.

Нагадаємо, 17 березня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що протез, який отримав Микола Ворончук, здатний навчатися і отримувати краще управління з часом. Міністр також показав, як ветеран користується роботизованою рукою.

Микола Ворончук освоїв "розумний" протез

Фокус також писав про те, що українка Віолетта Олійник з Чернівців, яка самостійно збирає безпілотники, відправила на фронт уже 71 дрон. Дівчина самостійно навчилася робити безпілотні бомбардувальники та ударні коптери за інструкцією, замовляючи більшість деталей у Китаї.