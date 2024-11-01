В Україні створили "розумний" протез, який керує дроном: як він працює (відео)

Нова технологія від Esper Bionics дає змогу керувати безпілотником, змінюючи положення протеза в просторі та напружуючи різні м'язи.

Related video

Український стартап Esper Bionics тестує нову систему управління протезом MARS, яка дає змогу керувати безпілотним літальним апаратом. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Випробування протеза від Esper Bionics Esper Bionics

Як пояснює глава Мінцифри, MARS використовує спеціальні сенсори і штучний інтелект для розпізнавання рухів м'язів. Так протез буквально може розуміти наміри свого користувача.

"Цей підхід робить управління протезом більш природним, а в майбутньому відкриває нові можливості для управління технологіями, наприклад, дронами", — йдеться в публікації.

Важливо

"Дрон врятував моє життя": ветеран із "розумним" протезом збирає БПЛА для ЗСУ (фото)

Михайло Федоров також опублікував відео, на якому БпЛА управляється за допомогою протеза руки. За його словами, принцип роботи пристрою нагадує комп'ютерну мишу. Напрямок і кут дрона контролюється рухом руки, а натискання кнопок — напругою м'язів.

На відео показано тестування прототипу "розумного" протеза. Повноцінну версію для ринку Esper Bionics планують випустити наступного року.

Нагадаємо, українська компанія Versi Bionics готується випускати футуристичні біонічні протези рук, які можуть максимально відтворювати можливості справжніх кінцівок.

Також повідомлялося, що новаторська хірургічна процедура дає змогу людям з ампутованими кінцівками отримати біонічні кінцівки, які безпосередньо контролюються нервовою системою.