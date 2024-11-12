В Украине создали беспилотный РЭБ-вездеход AD BERSERK: как он поможет ВСУ (видео)

Роботизированная платформа AD BERSERK может создавать купол на 300-500 м, защищая от FPV-дронов, дронов-бомбардировщиков и разведывательных БПЛА.

Украинская компания Kvertus представила дистанционно управляемую наземную платформу AD BERSERK, оснащенную системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Соответствующее видео опубликовал CEO компании-производителя средств РЭБ Kvertus Ярослав Филимонов на своей странице в Facebook.

AD BERSERK

Ярослав Филимонов отметил, что AD BERSERK создает купол на 300-500 м, защищая от всех типов беспилотников, в частности FPV, бомбардировщиков и разведчиков. Он подчеркнул, что это единственный в своем роде РЭБ-робот-вездеход. На данный момент уже запущено серийное производство.

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По словам представителя компании, AD BERSERK может преодолевать на дистанционном управлении до 4-х километров. Его запас хода составляет до 30 километров, время автономной работы — до 6 часов. Дрон также может тянуть за собой тонну груза на прицепе.

"Вывезти раненого с "нуля", выйти на разминирование поля, зачистка населенных пунктов во время штурмовых действий, подвоз провианта и БК на позиции, ротация на позициях… это все теперь может выполнять Берсерк без риска для военных", — написал Ярослав Филимонов.

На официальном сайте Kvertus заявлены следующие характеристики AD BERSERK:

питание — встраиваемая аккумуляторная батарея 48 В, 60 А-час;

максимальный запас хода — до 20 км;

скорость — до 25 км/ч;

радиодиапазон пульта дистанционного управления — 100-200 МГц;

расстояние радиоуправления — до 500 м;

есть возможность управления через оптоволокно;

транспортировочная масса — до 700 кг;

развернутая масса — до 400 кг.

Напомним, на полигоне в Солсбери-Плейн экспериментальная и испытательная группа британской армии недавно провела испытания наземного дрона-камикадзе, предназначенного для уничтожения танков врага.

Также сообщалось, что 28-я отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода ВСУ стала одной из первых бригад, которая использовала роботов-собак на фронте.