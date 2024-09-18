"Это большой плюс": в 28 ОМБр рассказали о преимуществах роботов-собак на фронте (фото)

По словам пресс-офицера бригады Евгения Алхимова, у робота много преимуществ перед воздушными дронами — они тихо работают и могут попасть в труднодоступные места.

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28-я отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода стала одной из первых бригад, которая использовала роботов-собак на фронте. Они хорошо работают в городской застройке, рассказал пресс-офицер бригады Евгений Алхимов в интервью "УНИАН".

"Роботы-собаки бесшумные и незаметные, могут неплохо работать в городской застройке, в отличие от того же FPV-дрона, у которого исчезнет аналоговый сигнал, если он залетит в подвал. Зато робота-пса можно запустить в подвал с миной и взорвать, или направить его для разведки вместо людей", — отметил он.

Главным преимуществом таких роботов является то, что они могут попасть даже туда, куда не могут воздушные дроны. В частности, их можно запустить в направлении вражеского окопа, направляя впереди. Таким образом штурмовая группа видит все, что происходит перед ней. Дрон может облететь окопную линию врага, а роботов-собак можно запустить прямо внутрь.

Евгений Алхимов отметил, что воздушные дроны сильно шумят. В отличие от них, робот-собака является автономным, он может тихо подойти и тихо все записать. Этот фактор является большим преимуществом.

Среди функционала такого робота — способность проносить фугасы, взрывать подвалы в домах и ставить датчики целей, чтобы потом по ним работала артиллерия. Весит пес около 12 килограммов, а на себе он способен нести более 20 килограммов.

"Это достаточно такая мощная штука, на самом деле. Он спокойно несет мину, какой-то медицинский груз, боекомплект. На него можно поместить ящик. 24 килограмма донесет", — добавил Алхимов.

Собака-робот Фото: пресс-служба 28 ОМБр

Ранее ВСУ показали новое применение дрона-дракона под Покровском. Он удачно выжег территорию, где сидел враг — дрону ничего не мешало работать и против него не было использовано ни одного средства поражения.

Напомним, что военнослужащие оснастили пулеметом украинский FPV-дрон "Королева Шершней". Теперь он может работать даже на расстоянии 5 километров.