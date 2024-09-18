"Це великий плюс": в 28 ОМБр розповіли про переваги роботів-собак на фронті (фото)

За словами пресофіцера бригади Євгена Алхімова, у робота багато переваг перед повітряними дронами — вони тихо працюють та можуть потрапити у важкодоступні місця.

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28-ма окрема механіхована бригада ім. Лицарів Зимового Походу стала однією з перших бригад, яка використала роботів-собак на фронті. Вони добре працюють у міській забудові, розповів пресофіцер бригади Євген Алхімов в інтерв’ю "УНІАН".

"Роботи-собаки безшумні та непомітні, можуть непогано працювати у міській забудові, на відміну від того ж FPV-дрона, у якого зникне аналоговий сигнал, якщо він залетить у підвал. Натомість робота-пса можна запустити у підвал з міною та підірвати, або скерувати його для розвідки замість людей", — зазначив він.

Головною перевагою таких роботів є те, що вони можуть потрапити навіть туди, куди не можуть повітряні дрони. Зокрема, їх можна запустити у напрямку ворожого окопу, спрямовуючи попереду. Таким чином штурмова група бачить все, що відбувається перед нею. Дрон може облетіти окопну лінію ворога, а роботів-собак можна запустити прямо всередину.

Євген Алхімов зазначив, що повітряні дрони сильно шумлять. На відміну від них, робот-собака є автономним, він може тихо підійти та тихо все записати. Цей фактор є великою перевагою.

Серед функціоналу такого робота — здатність проносити фугаси, підривати підвали у будинках та ставити датчики цілей, щоб потім по них працювала артилерія. Важить пес близько 12 кілограмів, а на собі він здатний нести понад 20 кілограмів.

"Це досить така потужна штука, насправді. Він спокійно несе міну, якийсь медичний вантаж, боєкомплект. На нього можна помістити ящик. 24 кілограми донесе", — додав Алхімов.

Собака-робот Фото: пресслужба 28 ОМБр

Раніше ЗСУ показали нове застосування дрона-дракона під Покровськом. Він вдало випалив територію, де сидів ворог — дрону нічого не заважало працювати і проти нього не було використано жодного засобу ураження.

Нагадаємо, що військовослужбовці оснастили кулеметом український FPV-дрон "Королева Шершнів". Тепер він може працювати навіть на відстані 5 кілометрів.