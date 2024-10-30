"Потери уменьшаются на 30%": в Украине испытали три новые технологии для ВСУ (видео)

Украинцы протестировали рои БПЛА, боеприпасы с автоматизированным наведением, а также роботизированных собак.

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На полигонах оборонного кластера Brave1 испытали три технологии для Сил обороны Украины. Соответствующее видео опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Испытания новых технологий

Первая технология — рой дронов, которым может управлять один оператор. Беспилотники в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Разработчики продемонстрировали их возможности в пределах одного роя, а также в операциях с роботами.

Вторым решением стали управляемые боеприпасы, способные поражать цель с повышенной точностью. Эти боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя траекторию своего полета. Таким образом вылеты дронов-бомбардировщиков могут стать эффективнее.

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Последняя из упомянутых технологий — роботизированные собаки. Как отмечают в ведомстве, робопсы уже активно применяются американскими военными. Эти аппараты могут выполнять логистические и разведывательные задачи, преодолевая до 10 км на одной зарядке.

"Благодаря роботизированным подразделениям потери среди военных уменьшаются на 30%. Технологии спасают жизни", — говорится в видео.

Напомним, литовский производитель беспилотников RSI Europe отправил в Украину первую партию FPV-дронов "Шпак" в рамках закупки Агентства оборонных ресурсов.

Также сообщалось, что украинские разработчики вместе с военными проводят боевое испытание беспилотника "Ватра", созданного для перехвата барражирующих боеприпасов "Шахед".