"Втрати зменшуються на 30%": в Україні випробували три нові технології для ЗСУ (відео)
Українці протестували рої БПЛА, боєприпаси з автоматизованим наведенням, а також роботизованих собак.
На полігонах оборонного кластера Brave1 випробували три технології для Сил оборони України. Відповідне відео опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Перша технологія — рій дронів, яким може керувати один оператор. Безпілотники в рої можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі. Розробники продемонстрували їхні можливості в межах одного рою, а також в операціях із роботами.
Другим рішенням стали керовані боєприпаси, здатні уражати ціль із підвищеною точністю. Ці боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи траєкторію свого польоту. Таким чином вильоти дронів-бомбардувальників можуть стати ефективнішими.
Остання зі згаданих технологій — роботизовані собаки. Як зазначають у відомстві, робопси вже активно застосовуються американськими військовими. Ці апарати можуть виконувати логістичні та розвідувальні завдання, долаючи до 10 км на одній зарядці.
"Завдяки роботизованим підрозділам втрати серед військових зменшуються на 30%. Технології рятують життя", — йдеться у відео.
Нагадаємо, литовський виробник безпілотників RSI Europe відправив в Україну першу партію FPV-дронів "Шпак" у межах закупівлі Агентства оборонних ресурсів.
Також повідомлялося, що українські розробники разом із військовими проводять бойове випробування безпілотника "Ватра", створеного для перехоплення баражувальних боєприпасів "Шахед".