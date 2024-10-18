Виробництво дронів зросло в 10 разів: у Мінцифри назвали головні перспективи
У Мінцифри заявили, що після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників
Виробництво дронів в Україні зросло у понад 10 разів, якщо порівнювати з 2023 роком. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
"У 10+ разів збільшилися виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023 роком: дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1", — ідеться в повідомленні.Важливо
У міністерстві заявили, що було презентовано перше дослідження сфери виробництва дронів з Київською школою економіки (KSE) і кластером Brave1 на міжнародному інвестиційному саміті Defense Tech Valley.
"Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників", — зазначили в Мінцифри.
Крім того, як повідомляється, вже помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів і розробці систем радіоелектронної боротьби.
Також у Мінцифри назвали ключові тенденції:
- використання комп'ютерного зору;
- "ройових" технологій;
- інновацій у навігації та зв'язку.
Раніше повідомлялося, що у США представили новий "шпигунський" дрон P550 зі ШІ та вибухівкою. Розвідувальний БПЛА P550 розгортається за 10 хвилин, може літати до 5 годин і виконувати місії в автономному режимі, стверджує виробник.
Також нагадаємо, що журналісти CNN показали, як ГУР запускають по Росії БпЛА "Ярость". Відсоток того, що запущені ГУР з території України дрони долетять до цілі в Росії, становить 50%. "Ярость" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.