Виробництво дронів зросло в 10 разів: у Мінцифри назвали головні перспективи

У Мінцифри заявили, що після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників

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Виробництво дронів в Україні зросло у понад 10 разів, якщо порівнювати з 2023 роком. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"У 10+ разів збільшилися виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023 роком: дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1", — ідеться в повідомленні.

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У міністерстві заявили, що було презентовано перше дослідження сфери виробництва дронів з Київською школою економіки (KSE) і кластером Brave1 на міжнародному інвестиційному саміті Defense Tech Valley.

"Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників", — зазначили в Мінцифри.

Крім того, як повідомляється, вже помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів і розробці систем радіоелектронної боротьби.

Також у Мінцифри назвали ключові тенденції:

використання комп'ютерного зору;

"ройових" технологій;

інновацій у навігації та зв'язку.

Раніше повідомлялося, що у США представили новий "шпигунський" дрон P550 зі ШІ та вибухівкою. Розвідувальний БПЛА P550 розгортається за 10 хвилин, може літати до 5 годин і виконувати місії в автономному режимі, стверджує виробник.

Також нагадаємо, що журналісти CNN показали, як ГУР запускають по Росії БпЛА "Ярость". Відсоток того, що запущені ГУР з території України дрони долетять до цілі в Росії, становить 50%. "Ярость" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.