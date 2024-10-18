Производство дронов выросло в 10 раз: в Минцифры назвали главные перспективы

В Минцифры заявили, что после налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации изготовителей

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Производство дронов в Украине выросло в более чем 10 раз, если сравнивать с 2023 годом. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом: исследование дроновой индустрии от Киевской школы экономики и Brave1", — сказано в сообщении.

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В министерстве заявили, что было презентовано первое исследование сферы производства дронов с Киевской школой экономики (KSE) и кластером Brave1 на международном инвестиционном саммите Defense Tech Valley.

"После налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации изготовителей", — отметили в Минцифры.

Кроме того, как сообщается, уже заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы.

Также в Минцифры назвали ключевые тенденции:

использование компьютерного зрения;

"роевых" технологий;

инноваций в навигации и связи.

Ранее сообщалось, что в США представили новый "шпионский" дрон P550 с ИИ и взрывчаткой. Разведывательный БПЛА P550 разворачивается за 10 минут, может летать до 5 часов и выполнять миссии в автономном режиме, утверждает производитель.

Также напомним, что журналисты CNN показали, как ГУР запускают по России БпЛА "Ярость". Процент того, что запущенные ГУР с территории Украины дроны долетят до цели в России, составляет 50%. "Ярость" можно запрограммировать на более 1 тысячи различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.