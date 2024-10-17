"Поехали": журналисты CNN показали, как ГУР запускают по России БпЛА "Ярость" (видео)

Процент того, что запущенные ГУР с территории Украины дроны долетят до цели в России, составляет 50%. "Ярость" можно запрограммировать на более 1 тысячи различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

Related video

Подразделение, которое входит в состав Главного управления разведки Минобороны Украины запускает по территории России беспилотники большой дальности. Они охотятся на военные цели глубоко внутри территории России. Как запускают такие БпЛА, показало издание CNN.

Журналисты провели 2 дня с командой сотрудников ГУР, которые готовились к запуску более 100 беспилотников на территорию России в ночь на 29 сентября. Ими они атаковали состав БК, а именно вагон поезда, загруженного иранскими ракетами. Цель была на территории Волгоградской области — в 600 км от украинской границы.

Бойцы ГУР с позывными "Серж" и "Вектор" рассказали, что планирование маршрутов в Россию происходит из тайного места. "Ярость" можно запрограммировать на более 1 тысячи различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

Нос серого БпЛА украшает желтая эмблема совы с раскинутыми крыльями, которая держит меч. Это — логотип украинской разведки ГУР.

"Атаки беспилотников большой дальности становятся все более заметной частью российско-украинской войны. Поскольку наземная война становится все более изнурительной, воздушная война набирает обороты, причем основным развитием является война беспилотников", — пишет издание.

В сентябре беспилотники подразделения поразили российский склад боеприпасов между Москвой и Санкт-Петербургом в Тверской области. Атака на Торопец, по словам бойцов, привела к уничтожению склада, где хранились тактические ракеты "Искандер", а также авиационные планирующие бомбы и артиллерийские боеприпасы. Удар вызвал мощные взрывы, которые были видны за километры.

"Впрочем, российская противовоздушная оборона мешает многим атакам украинских беспилотников. Процент успеха ГУР может быть преобразован с 50% до 95%, если Соединенные Штаты позволят использовать западное оружие для атак по территории РФ", — пишет CNN.

Однако президент России Владимир Путин предупредил, что Москва будет рассматривать любую атаку на нее при поддержке ядерной державы как совместную атаку, выделяя массовый запуск беспилотников как один из потенциальных примеров.

Разведчик "Вектор" рассказал, что многие российские аэродромы, откуда осуществляется много авиационных налетов против Украины, находятся вне зоны действия "Люти", а чтобы поражать российские цели, необходимо большое количество таких беспилотников

"Нужны их стаи, чтобы обеспечить поражение своих целей", — сказал "Вектор".

Напомним, что первая частная школа операторов БпЛА в Украине получила сертификат от Министерства обороны и сможет официально обучать своих "абитуриентов".